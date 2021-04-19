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МИД прокомментировал возможное возвращение США в ядерную сделку с Ираном
МИД прокомментировал возможное возвращение США в ядерную сделку с Ираном
В случае возвращения США в ядерную сделку с Ираном принятие отдельной резолюции СБ ООН вряд ли потребуется, сказал журналистам директор департамента... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T10:06
2021-04-19T10:43
петр ильичев
совет безопасности оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
иран
сша
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В случае возвращения США в ядерную сделку с Ираном принятие отдельной резолюции СБ ООН вряд ли потребуется, сказал журналистам директор департамента международных организаций МИД РФ Пётр Ильичев."Когда они выходили была отдельная резолюция? То есть, резолюция 2231 продолжает действовать, так она и будет действовать", - сказал Ильичев.В Вене на протяжении двух недель проходят регулярные очные заседания комиссии по ядерной сделке на уровне политдиректоров, а между ними - неформальные встречи в разных форматах. В пятницу впервые состоялась встреча глав делегаций стран-участниц сделки с главой американской делегации, которая в это время также находится в Вене, но в переговорах не участвует. Встреча прошла без участия иранцев, которые по-прежнему категорически не готовы контактировать с американцами. По словам постпреда РФ при МАГАТЭ Михаила Ульянова, участникам СВПД стало понятнее, как именно Вашингтон видит процесс снятия санкций с Тегерана.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.
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петр ильичев, совет безопасности оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), иран, сша

МИД прокомментировал возможное возвращение США в ядерную сделку с Ираном

10:06 19.04.2021 (обновлено: 10:43 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В случае возвращения США в ядерную сделку с Ираном принятие отдельной резолюции СБ ООН вряд ли потребуется, сказал журналистам директор департамента международных организаций МИД РФ Пётр Ильичев.
"Когда они выходили была отдельная резолюция? То есть, резолюция 2231 продолжает действовать, так она и будет действовать", - сказал Ильичев.
В Вене на протяжении двух недель проходят регулярные очные заседания комиссии по ядерной сделке на уровне политдиректоров, а между ними - неформальные встречи в разных форматах. В пятницу впервые состоялась встреча глав делегаций стран-участниц сделки с главой американской делегации, которая в это время также находится в Вене, но в переговорах не участвует. Встреча прошла без участия иранцев, которые по-прежнему категорически не готовы контактировать с американцами. По словам постпреда РФ при МАГАТЭ Михаила Ульянова, участникам СВПД стало понятнее, как именно Вашингтон видит процесс снятия санкций с Тегерана.
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Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.
 
Петр ИльичевСовет Безопасности ООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ИранСША
 
 
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