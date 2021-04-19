https://ria.ru/20210419/sanktsii-1728988072.html
Австрия выступила против антироссийских санкций
Австрия выступила против антироссийских санкций
Вена считает, что необходимо сосредоточиться на диалоге с Москвой и отказаться от введения дальнейших санкций, пишет издание Welt со ссылкой на главу МИД... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T18:33
2021-04-19T18:33
2021-04-19T18:33
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александер шалленберг
обсе
москва
чехия
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ВЕНА, 19 апр - РИА Новости. Вена считает, что необходимо сосредоточиться на диалоге с Москвой и отказаться от введения дальнейших санкций, пишет издание Welt со ссылкой на главу МИД Австрии Александера Шалленберга."В настоящий момент нужно сосредоточить внимание на том, чтобы способствовать деэскалации и вновь запустить диалог", - цитирует издание министра.Шалленберг призвал в этих целях использовать все существующие форматы диалогов и специализированные организации, вроде трехсторонней контактной группы, "нормандского" формата и ОБСЕ. При этом он выразил обеспокоенность в связи с "нарушением режима прекращения огня на линии соприкосновения"."Чтобы Путин участвовал в прямом диалоге с Меркель, Макроном и Зеленским в рамках так называемого "нормандского" формата, в первую очередь требуется отказаться от введения дальнейших санкций против отношении России", - приводит издание слова австрийского министра.Главы МИД стран-членов Европейского союза на неформальной видеоконференции в понедельник обсуждают кризис на Украине, обвинения Чехии в адрес России по взрывам 2014 года и другие темы.
https://ria.ru/20210419/borrel-1728966636.html
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россия, александер шалленберг, обсе, москва, чехия, в мире