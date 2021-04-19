Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210419/sanktsii-1728988072.html
Австрия выступила против антироссийских санкций
Австрия выступила против антироссийских санкций
Вена считает, что необходимо сосредоточиться на диалоге с Москвой и отказаться от введения дальнейших санкций, пишет издание Welt со ссылкой на главу МИД... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T18:33
2021-04-19T18:33
россия
александер шалленберг
обсе
москва
чехия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576794123_0:384:2048:1536_1920x0_80_0_0_b97a37b0d86524dbff3746332277b351.jpg
ВЕНА, 19 апр - РИА Новости. Вена считает, что необходимо сосредоточиться на диалоге с Москвой и отказаться от введения дальнейших санкций, пишет издание Welt со ссылкой на главу МИД Австрии Александера Шалленберга."В настоящий момент нужно сосредоточить внимание на том, чтобы способствовать деэскалации и вновь запустить диалог", - цитирует издание министра.Шалленберг призвал в этих целях использовать все существующие форматы диалогов и специализированные организации, вроде трехсторонней контактной группы, "нормандского" формата и ОБСЕ. При этом он выразил обеспокоенность в связи с "нарушением режима прекращения огня на линии соприкосновения"."Чтобы Путин участвовал в прямом диалоге с Меркель, Макроном и Зеленским в рамках так называемого "нормандского" формата, в первую очередь требуется отказаться от введения дальнейших санкций против отношении России", - приводит издание слова австрийского министра.Главы МИД стран-членов Европейского союза на неформальной видеоконференции в понедельник обсуждают кризис на Украине, обвинения Чехии в адрес России по взрывам 2014 года и другие темы.
https://ria.ru/20210419/borrel-1728966636.html
россия
москва
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576794123_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_8e8621955d7a425db5fbc8b81185c061.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александер шалленберг, обсе, москва, чехия, в мире

Австрия выступила против антироссийских санкций

18:33 19.04.2021
 
CC BY 2.5 / Gryffindor / Здание Министерства иностранных дел Австрии в Вене
Здание Министерства иностранных дел Австрии в Вене - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
CC BY 2.5 / Gryffindor /
Читать ria.ru в
ВЕНА, 19 апр - РИА Новости. Вена считает, что необходимо сосредоточиться на диалоге с Москвой и отказаться от введения дальнейших санкций, пишет издание Welt со ссылкой на главу МИД Австрии Александера Шалленберга.
"В настоящий момент нужно сосредоточить внимание на том, чтобы способствовать деэскалации и вновь запустить диалог", - цитирует издание министра.
Шалленберг призвал в этих целях использовать все существующие форматы диалогов и специализированные организации, вроде трехсторонней контактной группы, "нормандского" формата и ОБСЕ. При этом он выразил обеспокоенность в связи с "нарушением режима прекращения огня на линии соприкосновения".
"Чтобы Путин участвовал в прямом диалоге с Меркель, Макроном и Зеленским в рамках так называемого "нормандского" формата, в первую очередь требуется отказаться от введения дальнейших санкций против отношении России", - приводит издание слова австрийского министра.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
Вчера, 16:43
Боррель оценил возможность расширения санкций против России
Главы МИД стран-членов Европейского союза на неформальной видеоконференции в понедельник обсуждают кризис на Украине, обвинения Чехии в адрес России по взрывам 2014 года и другие темы.
 
РоссияАлександер ШалленбергОБСЕМоскваЧехияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:13Ученый: космонавты будут больше облучаться на новой станции, чем на МКС
04:08Россиянам объяснили, зачем звонят "бесплатные" юристы
03:56СМИ: британцев предупредили о деятельности "враждебных стран" в соцсетях
03:52Искусственный интеллект научился воссоздавать утраченные шедевры
03:45Axios: посол США отказался покинуть Россию, несмотря на рекомендацию МИД
03:33CNN: в США готовятся протесты на фоне обсуждения вердикта по делу Флойда
03:22США обвинили Россию в эскалации из-за ограничений в Черном море
03:11Эпидемиолог Роспотребнадзора назвала ситуацию с COVID-19 нестабильной
03:08Источник назвал даты коммерческих пусков ракет "Союз"
03:00В пять раз снизить затраты на отопление цехов поможет система из России
02:52Мясников развеял миф о магнитных бурях
02:44Под завалами дома в Нижегородской области нашли тело ребенка
02:21Эксперт сказал, какое приложение надо удалить для ускорения смартфона
02:17В Киеве обвинили Россию в превращении Украины в "аграрную провинцию"
02:07Иммунолог назвала средство от коронавируса при ослабленном иммунитете
02:01Зеленского высмеяли за слова об успехе Украины в космосе
01:51Пострадавшие при ЧП с газом в Нижегородской области получат компенсацию
01:44ХДС поддержал Армина Лашета в качестве кандидата на пост канцлера ФРГ
01:34В Нижегородской области ликвидировали открытое горение в жилом доме
01:27Руанда заявила об ответственности Парижа за "заранее предвидимый" геноцид
Лента новостейМолния