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"Русские никого не боятся": американцы высмеяли Байдена за санкции
"Русские никого не боятся": американцы высмеяли Байдена за санкции
Читатели Fox News раскритиковали президента Соединенных Штатов Джо Байдена за антироссийскую политику после объявления о высылке Москвой десяти американских... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T08:50
2021-04-19T08:50
россия
юрий ушаков
джо байден
владимир путин
москва
сша
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Читатели Fox News раскритиковали президента Соединенных Штатов Джо Байдена за антироссийскую политику после объявления о высылке Москвой десяти американских дипломатов в ответ на аналогичные действия Вашингтона."Неужели у кого-то еще остались сомнения в том, что Байден не годится даже для должности председателя "клуба книги месяца", не говоря уже о должности президента США? Возможно, Трамп не нравился вам как человек, но Трамп по крайней мере хотел лучшего для своей страны и для своих граждан. Кто-нибудь из избирателей Байдена уже испытывает угрызения совести?" — выразил недовольство один из пользователей портала."Владимир Путин никого не боится. Он русский, а русские никого не боятся. Они готовы давать сдачи, чего бы им это ни стоило, а потом они мстят. Просто спросите кого-нибудь из тех немногих немцев, которым удалось пережить месть русских за нападение Германии на СССР", — напомнил другой комментатор."Спотыкающийся Джо играет в китайские шашки, пока Путин играет в шахматы. К счастью, Путин понимает, что Соединенными Штатами управляет идиот с интеллектуальными способностями картофелины", — написал третий читатель."Кажется, будто у Путина есть компромат на Байдена. Следующие три с половиной года нам стоит потратить на проведение расследования в отношении Байдена, его семьи и его администрации, а после этого объявить ему импичмент", — подытожил еще один пользователь.Соединенные Штаты 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Кроме того, после 14 июня американские финучреждения не смогут покупать при первичном размещении российские гособлигации после. Вашингтон также заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии.МИД России в ответ заявил, что санкционный курс Белого дома не отвечает интересам двух стран. Внешнеполитическое ведомство в пятницу объявило о зеркальных мерах: среди них — высылка такого же числа сотрудников американских дипмиссий из России. Помощник президента Юрий Ушаков порекомендовал послу США отправиться на консультации в Вашингтон.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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россия, юрий ушаков, джо байден, владимир путин, москва, сша

"Русские никого не боятся": американцы высмеяли Байдена за санкции

08:50 19.04.2021
 
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Читатели Fox News раскритиковали президента Соединенных Штатов Джо Байдена за антироссийскую политику после объявления о высылке Москвой десяти американских дипломатов в ответ на аналогичные действия Вашингтона.
"Неужели у кого-то еще остались сомнения в том, что Байден не годится даже для должности председателя "клуба книги месяца", не говоря уже о должности президента США? Возможно, Трамп не нравился вам как человек, но Трамп по крайней мере хотел лучшего для своей страны и для своих граждан. Кто-нибудь из избирателей Байдена уже испытывает угрызения совести?" — выразил недовольство один из пользователей портала.
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"Владимир Путин никого не боится. Он русский, а русские никого не боятся. Они готовы давать сдачи, чего бы им это ни стоило, а потом они мстят. Просто спросите кого-нибудь из тех немногих немцев, которым удалось пережить месть русских за нападение Германии на СССР", — напомнил другой комментатор.
"Спотыкающийся Джо играет в китайские шашки, пока Путин играет в шахматы. К счастью, Путин понимает, что Соединенными Штатами управляет идиот с интеллектуальными способностями картофелины", — написал третий читатель.
"Кажется, будто у Путина есть компромат на Байдена. Следующие три с половиной года нам стоит потратить на проведение расследования в отношении Байдена, его семьи и его администрации, а после этого объявить ему импичмент", — подытожил еще один пользователь.
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Соединенные Штаты 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Кроме того, после 14 июня американские финучреждения не смогут покупать при первичном размещении российские гособлигации после. Вашингтон также заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии.
МИД России в ответ заявил, что санкционный курс Белого дома не отвечает интересам двух стран. Внешнеполитическое ведомство в пятницу объявило о зеркальных мерах: среди них — высылка такого же числа сотрудников американских дипмиссий из России. Помощник президента Юрий Ушаков порекомендовал послу США отправиться на консультации в Вашингтон.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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РоссияЮрий УшаковДжо БайденВладимир ПутинМоскваСША
 
 
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