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Наука
https://ria.ru/20210419/samsung-1728966152.html
Samsung выпускает бюджетный смартфон с гигантским аккумулятором
Samsung выпускает бюджетный смартфон с гигантским аккумулятором
Южнокорейская компания Samsung готовит новый смартфон M-серии с очень емким аккумулятором. Об этом со ссылкой на европейскую сертификацию DEKRA сообщает... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T16:41
2021-04-19T16:41
наука
samsung
google android
технологии
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Южнокорейская компания Samsung готовит новый смартфон M-серии с очень емким аккумулятором. Об этом со ссылкой на европейскую сертификацию DEKRA сообщает 91mobiles.В отличие от Samsung A32, который может стать основой для новинки, Galaxy A32 получит батарею объемом 6000 мАч. Устройству обещают лишь поддержку работы в LTE-сетях и бюджетный процессор Helio G80. Среди других особенностей смартфона называется 6,4-дюймовый дисплей Super AMOLED с частотой 90 Гц, 64-мегапиксельная основная камера и операционная система Android 11 с оболочкой OneUI 3.1.Новинка будет представлена в конце апреля, когда индийское подразделение Samsung проведет большую презентацию. О сроках вывода Galaxy M32 не сообщается, как и его цене. Возможно, стоимость окажется даже ниже, чем у A32, который в России предлагается от 16 000 рублей.
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samsung, google android, технологии

Samsung выпускает бюджетный смартфон с гигантским аккумулятором

16:41 19.04.2021
 
© РИА Новости / Кирилл КаримовSamsung Galaxy A32
Samsung Galaxy A32 - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Южнокорейская компания Samsung готовит новый смартфон M-серии с очень емким аккумулятором. Об этом со ссылкой на европейскую сертификацию DEKRA сообщает 91mobiles.
В отличие от Samsung A32, который может стать основой для новинки, Galaxy A32 получит батарею объемом 6000 мАч. Устройству обещают лишь поддержку работы в LTE-сетях и бюджетный процессор Helio G80.
Среди других особенностей смартфона называется 6,4-дюймовый дисплей Super AMOLED с частотой 90 Гц, 64-мегапиксельная основная камера и операционная система Android 11 с оболочкой OneUI 3.1.
Новинка будет представлена в конце апреля, когда индийское подразделение Samsung проведет большую презентацию. О сроках вывода Galaxy M32 не сообщается, как и его цене. Возможно, стоимость окажется даже ниже, чем у A32, который в России предлагается от 16 000 рублей.
Samsung Galaxy A32 - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
6 марта, 08:00Наука
Обзор Samsung Galaxy A32: хороший экран, скромная производительность
 
НаукаSamsungGoogle AndroidТехнологии
 
 
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