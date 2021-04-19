https://ria.ru/20210419/samsung-1728966152.html

Samsung выпускает бюджетный смартфон с гигантским аккумулятором

Samsung выпускает бюджетный смартфон с гигантским аккумулятором

Южнокорейская компания Samsung готовит новый смартфон M-серии с очень емким аккумулятором. Об этом со ссылкой на европейскую сертификацию DEKRA сообщает... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T16:41

2021-04-19T16:41

2021-04-19T16:41

наука

samsung

google android

технологии

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Южнокорейская компания Samsung готовит новый смартфон M-серии с очень емким аккумулятором. Об этом со ссылкой на европейскую сертификацию DEKRA сообщает 91mobiles.В отличие от Samsung A32, который может стать основой для новинки, Galaxy A32 получит батарею объемом 6000 мАч. Устройству обещают лишь поддержку работы в LTE-сетях и бюджетный процессор Helio G80. Среди других особенностей смартфона называется 6,4-дюймовый дисплей Super AMOLED с частотой 90 Гц, 64-мегапиксельная основная камера и операционная система Android 11 с оболочкой OneUI 3.1.Новинка будет представлена в конце апреля, когда индийское подразделение Samsung проведет большую презентацию. О сроках вывода Galaxy M32 не сообщается, как и его цене. Возможно, стоимость окажется даже ниже, чем у A32, который в России предлагается от 16 000 рублей.

https://ria.ru/20210306/samsung-1599457320.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, google android, технологии