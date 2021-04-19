https://ria.ru/20210419/rynok-1728984094.html

В ВОЗ посоветовали усилить надзор за продуктовыми рынками

В ВОЗ посоветовали усилить надзор за продуктовыми рынками

Эксперты ВОЗ рекомендуют усилить надзор за продовольственными рынками и препятствовать продаже диких животных, которые могут оказаться возможными переносчиками... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T18:11

2021-04-19T18:11

2021-04-19T18:11

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ЖЕНЕВА, 19 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Эксперты ВОЗ рекомендуют усилить надзор за продовольственными рынками и препятствовать продаже диких животных, которые могут оказаться возможными переносчиками новых вирусов, говорится в заявлении по итогам заседания чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения по ситуации с пандемией COVID-19.В частности, эксперты ВОЗ рекомендуют "усилить регулирование продовольственных рынков и препятствовать продаже или импорту диких животных, которые представляют высокий риск передачи новых патогенов от животных человеку или наоборот".Также странам-членам ВОЗ рекомендуется "проводить мониторинг популяций животных на основе оценки риска с целью сокращения передачи болезней от животных к человеку."Усилия по мониторингу должны быть направлены на приоритетное выявление популяций животных с потенциальным высоким риском возможности стать резервуарами или привести к появлению новых вирусов или их разновидностей", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20210419/koronavirus-1728922772.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, в мире