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В ВОЗ посоветовали усилить надзор за продуктовыми рынками
В ВОЗ посоветовали усилить надзор за продуктовыми рынками
Эксперты ВОЗ рекомендуют усилить надзор за продовольственными рынками и препятствовать продаже диких животных, которые могут оказаться возможными переносчиками... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T18:11
2021-04-19T18:11
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ЖЕНЕВА, 19 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Эксперты ВОЗ рекомендуют усилить надзор за продовольственными рынками и препятствовать продаже диких животных, которые могут оказаться возможными переносчиками новых вирусов, говорится в заявлении по итогам заседания чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения по ситуации с пандемией COVID-19.В частности, эксперты ВОЗ рекомендуют "усилить регулирование продовольственных рынков и препятствовать продаже или импорту диких животных, которые представляют высокий риск передачи новых патогенов от животных человеку или наоборот".Также странам-членам ВОЗ рекомендуется "проводить мониторинг популяций животных на основе оценки риска с целью сокращения передачи болезней от животных к человеку."Усилия по мониторингу должны быть направлены на приоритетное выявление популяций животных с потенциальным высоким риском возможности стать резервуарами или привести к появлению новых вирусов или их разновидностей", - отмечается в документе.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, в мире

В ВОЗ посоветовали усилить надзор за продуктовыми рынками

18:11 19.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Ковалев / Перейти в фотобанкПокупательница выбирает фрукты и сахарный тростник
Покупательница выбирает фрукты и сахарный тростник - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Александр Ковалев
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ЖЕНЕВА, 19 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Эксперты ВОЗ рекомендуют усилить надзор за продовольственными рынками и препятствовать продаже диких животных, которые могут оказаться возможными переносчиками новых вирусов, говорится в заявлении по итогам заседания чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения по ситуации с пандемией COVID-19.
В частности, эксперты ВОЗ рекомендуют "усилить регулирование продовольственных рынков и препятствовать продаже или импорту диких животных, которые представляют высокий риск передачи новых патогенов от животных человеку или наоборот".
Также странам-членам ВОЗ рекомендуется "проводить мониторинг популяций животных на основе оценки риска с целью сокращения передачи болезней от животных к человеку.
"Усилия по мониторингу должны быть направлены на приоритетное выявление популяций животных с потенциальным высоким риском возможности стать резервуарами или привести к появлению новых вирусов или их разновидностей", - отмечается в документе.
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
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