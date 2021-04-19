https://ria.ru/20210419/rynok-1728984094.html
В ВОЗ посоветовали усилить надзор за продуктовыми рынками
В ВОЗ посоветовали усилить надзор за продуктовыми рынками
Эксперты ВОЗ рекомендуют усилить надзор за продовольственными рынками и препятствовать продаже диких животных, которые могут оказаться возможными переносчиками... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T18:11
2021-04-19T18:11
2021-04-19T18:11
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152427/94/1524279468_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_06735957f2433bab8343081f976f63a1.jpg
ЖЕНЕВА, 19 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Эксперты ВОЗ рекомендуют усилить надзор за продовольственными рынками и препятствовать продаже диких животных, которые могут оказаться возможными переносчиками новых вирусов, говорится в заявлении по итогам заседания чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения по ситуации с пандемией COVID-19.В частности, эксперты ВОЗ рекомендуют "усилить регулирование продовольственных рынков и препятствовать продаже или импорту диких животных, которые представляют высокий риск передачи новых патогенов от животных человеку или наоборот".Также странам-членам ВОЗ рекомендуется "проводить мониторинг популяций животных на основе оценки риска с целью сокращения передачи болезней от животных к человеку."Усилия по мониторингу должны быть направлены на приоритетное выявление популяций животных с потенциальным высоким риском возможности стать резервуарами или привести к появлению новых вирусов или их разновидностей", - отмечается в документе.
https://ria.ru/20210419/koronavirus-1728922772.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152427/94/1524279468_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_4ffdae9a00dea20eba2b7974e9ae003a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, в мире