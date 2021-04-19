https://ria.ru/20210419/remont-1728943292.html
На Вологодчине отремонтируют более 400 километров дорог
На Вологодчине отремонтируют более 400 километров дорог
Более 400 километров автомобильных дорог отремонтируют в Вологодской области в 2021 году в рамках нациогнального проекта "Безопасные качественные дороги",... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T14:49
2021-04-19T14:49
2021-04-19T14:49
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ВОЛОГДА, 19 апр – РИА Новости. Более 400 километров автомобильных дорог отремонтируют в Вологодской области в 2021 году в рамках нациогнального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба областного правительства."Первоначально планировалось отремонтировать 362 километра дорог. Но, благодаря заранее заключенным государственным контрактам по ремонту дорог, из федерального бюджета дополнительно предоставлены 922 миллиона рублей на ремонт региональных дорог общей протяженностью 41,83 километров, ранее запланированных к реализации в 2022 году", - цитирует пресс-служба начальника департамента дорожного хозяйства и транспорта области Андрея Накрошаева.Общая стоимость работ составит порядка 8,1 миллиарда рублей. Плановая протяженность ремонтируемых дорог составит 403,8 километра, из которых 378,7 километра - региональные трассы и 25,1 километра - муниципальная дорожная сеть, включая 20 улиц в Вологде и десять в Череповце.
https://ria.ru/20210406/sotspodderzhka-1727073805.html
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