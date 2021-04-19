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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210419/remont-1728913323.html
Более 13 миллиардов рублей направят на ремонт дорог в Подмосковье
Более 13 миллиардов рублей направят на ремонт дорог в Подмосковье
Более 13 миллиардов рублей направят на ремонт региональных и муниципальных дорог Московской области в 2021 году, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T12:40
2021-04-19T12:40
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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КРАСНОГОРСК, 19 апр – РИА Новости. Более 13 миллиардов рублей направят на ремонт региональных и муниципальных дорог Московской области в 2021 году, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.По его словам, более 50% бюджета будет направлено на ремонт муниципальных дорог."Когда выделяются такие ресурсы, нам крайне важно, чтобы все дороги ремонтировались в графике и радовали глаз", - сказал губернатор в ходе заседания правительства региона.Он также добавил, что подобные меры должны касаться тротуаров и прилегающих территорий.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

Более 13 миллиардов рублей направят на ремонт дорог в Подмосковье

12:40 19.04.2021
 
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Банкноты номиналом 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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КРАСНОГОРСК, 19 апр – РИА Новости. Более 13 миллиардов рублей направят на ремонт региональных и муниципальных дорог Московской области в 2021 году, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
По его словам, более 50% бюджета будет направлено на ремонт муниципальных дорог.
"Когда выделяются такие ресурсы, нам крайне важно, чтобы все дороги ремонтировались в графике и радовали глаз", - сказал губернатор в ходе заседания правительства региона.
Он также добавил, что подобные меры должны касаться тротуаров и прилегающих территорий.
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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