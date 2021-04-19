https://ria.ru/20210419/remont-1728913323.html
Более 13 миллиардов рублей направят на ремонт дорог в Подмосковье
Более 13 миллиардов рублей направят на ремонт дорог в Подмосковье
Более 13 миллиардов рублей направят на ремонт региональных и муниципальных дорог Московской области в 2021 году, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T12:40
2021-04-19T12:40
2021-04-19T12:40
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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КРАСНОГОРСК, 19 апр – РИА Новости. Более 13 миллиардов рублей направят на ремонт региональных и муниципальных дорог Московской области в 2021 году, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.По его словам, более 50% бюджета будет направлено на ремонт муниципальных дорог."Когда выделяются такие ресурсы, нам крайне важно, чтобы все дороги ремонтировались в графике и радовали глаз", - сказал губернатор в ходе заседания правительства региона.Он также добавил, что подобные меры должны касаться тротуаров и прилегающих территорий.
https://ria.ru/20210419/subbotniki-1728903898.html
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество