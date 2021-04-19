https://ria.ru/20210419/remont-1728913323.html

Более 13 миллиардов рублей направят на ремонт дорог в Подмосковье

Более 13 миллиардов рублей направят на ремонт дорог в Подмосковье

Более 13 миллиардов рублей направят на ремонт региональных и муниципальных дорог Московской области в 2021 году, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T12:40

2021-04-19T12:40

2021-04-19T12:40

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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КРАСНОГОРСК, 19 апр – РИА Новости. Более 13 миллиардов рублей направят на ремонт региональных и муниципальных дорог Московской области в 2021 году, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.По его словам, более 50% бюджета будет направлено на ремонт муниципальных дорог."Когда выделяются такие ресурсы, нам крайне важно, чтобы все дороги ремонтировались в графике и радовали глаз", - сказал губернатор в ходе заседания правительства региона.Он также добавил, что подобные меры должны касаться тротуаров и прилегающих территорий.

https://ria.ru/20210419/subbotniki-1728903898.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество