https://ria.ru/20210419/propavshie-1728864658.html

СМИ сообщили, что трое россиян пропали без вести в Гималаях

СМИ сообщили, что трое россиян пропали без вести в Гималаях

Три российских альпиниста пропали без вести в районе горного массива Аннапурна на территории Непала. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T03:15

2021-04-19T03:15

2021-04-19T03:30

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Три российских альпиниста пропали без вести в районе горного массива Аннапурна на территории Непала.Как сообщает в своем Twitter портал Russian Climb, посвященный новостям альпинизма, речь идет о гражданах России Сергее, Дмитрии и Александре. Утром по местному времени для их поисков планируется задействовать вертолет.Портал Everest Today сообщает, что пропали российские альпинисты Сергей Кондрашкин, Александр Лутхокин (Luthokin) и Дмитрий Синев. Другой информации о случившемся пока нет.

https://ria.ru/20200827/turist-1576361424.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, непал, в мире