https://ria.ru/20210419/propavshie-1728864658.html
СМИ сообщили, что трое россиян пропали без вести в Гималаях
СМИ сообщили, что трое россиян пропали без вести в Гималаях
Три российских альпиниста пропали без вести в районе горного массива Аннапурна на территории Непала. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T03:15
2021-04-19T03:15
2021-04-19T03:30
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Три российских альпиниста пропали без вести в районе горного массива Аннапурна на территории Непала.Как сообщает в своем Twitter портал Russian Climb, посвященный новостям альпинизма, речь идет о гражданах России Сергее, Дмитрии и Александре. Утром по местному времени для их поисков планируется задействовать вертолет.Портал Everest Today сообщает, что пропали российские альпинисты Сергей Кондрашкин, Александр Лутхокин (Luthokin) и Дмитрий Синев. Другой информации о случившемся пока нет.
https://ria.ru/20200827/turist-1576361424.html
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