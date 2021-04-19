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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210419/proizvodstvo-1728905332.html
Москва помогла четырем промпредприятиям локализовать производство
Москва помогла четырем промпредприятиям локализовать производство
Четыре промышленных предприятия с начала года воспользовались услугой Агентства промышленного развития Москвы по локализации производства в столице, сообщает... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T12:07
2021-04-19T12:07
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
москва
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Четыре промышленных предприятия с начала года воспользовались услугой Агентства промышленного развития Москвы по локализации производства в столице, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Площадку для развития в I квартале 2021 года получили: производитель медицинских изделий "Кристи", производитель санитарно-гигиенического оборудования и дезинфицирующих средств "РБР Трейд", изготовитель детских игрушек "Столичные игрушки", а также разработчик решений на основе синтезируемых материалов из алмаза "Фрезарт", уточняется в сообщении. "С помощью Агентства промышленного развития компании нашли площадки для расширения своего производства, их общая площадь составила 5,2 тысячи квадратных метров. Предприятия планируют вложить 1,1 миллиарда рублей в развитие этих площадок. Благодаря расширению производств появится более 120 новых рабочих мест", - отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он напомнил, что в прошлом году подведомственное ДИПП Агентство промышленного развития помогло расширить или разместить свое производство в столице семи предприятиям, общий объем запланированных ими инвестиций - 1,7 миллиарда рублей. "Локализация производства на территории города – одна из самых востребованных услуг Агентства промышленного развития Москвы. Также мы ведем "Банк технологий", в котором столичные промышленники могут найти передовые технологические разработки для оптимизации производственных процессов, поддерживаем работу горячей линии для промпредприятий и чат-бота в Телеграм, через которые можно, к примеру, узнать о действующих на территории Москвы мерах поддержки и возможностях технологического аудита. Агентство также оказывает услугу полного техаудита предприятия", - приводит пресс-служба слова главы ДИПП Александра Прохорова.
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александр прохоров, москва

Москва помогла четырем промпредприятиям локализовать производство

12:07 19.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновДеловой центр "Москва-Сити"
Деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Четыре промышленных предприятия с начала года воспользовались услугой Агентства промышленного развития Москвы по локализации производства в столице, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Площадку для развития в I квартале 2021 года получили: производитель медицинских изделий "Кристи", производитель санитарно-гигиенического оборудования и дезинфицирующих средств "РБР Трейд", изготовитель детских игрушек "Столичные игрушки", а также разработчик решений на основе синтезируемых материалов из алмаза "Фрезарт", уточняется в сообщении.
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"С помощью Агентства промышленного развития компании нашли площадки для расширения своего производства, их общая площадь составила 5,2 тысячи квадратных метров. Предприятия планируют вложить 1,1 миллиарда рублей в развитие этих площадок. Благодаря расширению производств появится более 120 новых рабочих мест", - отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он напомнил, что в прошлом году подведомственное ДИПП Агентство промышленного развития помогло расширить или разместить свое производство в столице семи предприятиям, общий объем запланированных ими инвестиций - 1,7 миллиарда рублей.
"Локализация производства на территории города – одна из самых востребованных услуг Агентства промышленного развития Москвы. Также мы ведем "Банк технологий", в котором столичные промышленники могут найти передовые технологические разработки для оптимизации производственных процессов, поддерживаем работу горячей линии для промпредприятий и чат-бота в Телеграм, через которые можно, к примеру, узнать о действующих на территории Москвы мерах поддержки и возможностях технологического аудита. Агентство также оказывает услугу полного техаудита предприятия", - приводит пресс-служба слова главы ДИПП Александра Прохорова.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровМосква
 
 
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