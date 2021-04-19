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В Свердловской области локомотив столкнулся с автомобилем
В Свердловской области локомотив столкнулся с автомобилем
Три человека пострадали при столкновении локомотива и легкового автомобиля на железнодорожном переезде в Свердловской области, сообщает в понедельник уральская... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T09:04
2021-04-19T09:04
свердловская железная дорога
skoda octavia
свердловская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Три человека пострадали при столкновении локомотива и легкового автомобиля на железнодорожном переезде в Свердловской области, сообщает в понедельник уральская транспортная прокуратура."Около 8.45 (6.45 мск) на нерегулируемом железнодорожном переезде, расположенном на 4 пикете 23 километра перегона Решеты - Седельниково Свердловской железной дороги, произошло столкновение одиночного локомотива с легковым автомобилем Skoda Octavia. По предварительной информации, трое пострадавших", - говорится в сообщении.Отмечается, что для координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов на место происшествия выехал свердловский транспортный прокурор. Ведомством организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в ходе контрой будет дана оценка содержанию железнодорожного переезда.
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свердловская железная дорога, skoda octavia, свердловская область, происшествия

В Свердловской области локомотив столкнулся с автомобилем

09:04 19.04.2021
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Три человека пострадали при столкновении локомотива и легкового автомобиля на железнодорожном переезде в Свердловской области, сообщает в понедельник уральская транспортная прокуратура.
"Около 8.45 (6.45 мск) на нерегулируемом железнодорожном переезде, расположенном на 4 пикете 23 километра перегона Решеты - Седельниково Свердловской железной дороги, произошло столкновение одиночного локомотива с легковым автомобилем Skoda Octavia. По предварительной информации, трое пострадавших", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов на место происшествия выехал свердловский транспортный прокурор. Ведомством организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в ходе контрой будет дана оценка содержанию железнодорожного переезда.
Столкновение локомотива с грузовиком - РИА Новости, 1920, 04.10.2019
4 октября 2019, 06:10
Локомотив и грузовик столкнулись на переезде в Красноярском крае
 
Свердловская железная дорогаSkoda OctaviaСвердловская областьПроисшествия
 
 
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