https://ria.ru/20210419/proisshestvie-1728875697.html

В Свердловской области локомотив столкнулся с автомобилем

В Свердловской области локомотив столкнулся с автомобилем

Три человека пострадали при столкновении локомотива и легкового автомобиля на железнодорожном переезде в Свердловской области, сообщает в понедельник уральская... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T09:04

2021-04-19T09:04

2021-04-19T09:04

свердловская железная дорога

skoda octavia

свердловская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Три человека пострадали при столкновении локомотива и легкового автомобиля на железнодорожном переезде в Свердловской области, сообщает в понедельник уральская транспортная прокуратура."Около 8.45 (6.45 мск) на нерегулируемом железнодорожном переезде, расположенном на 4 пикете 23 километра перегона Решеты - Седельниково Свердловской железной дороги, произошло столкновение одиночного локомотива с легковым автомобилем Skoda Octavia. По предварительной информации, трое пострадавших", - говорится в сообщении.Отмечается, что для координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов на место происшествия выехал свердловский транспортный прокурор. Ведомством организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в ходе контрой будет дана оценка содержанию железнодорожного переезда.

https://ria.ru/20191004/1559422714.html

свердловская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свердловская железная дорога, skoda octavia, свердловская область, происшествия