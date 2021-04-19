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Орлов призвал совершенствовать поддержку приоритетных инвестпроектов
Орлов призвал совершенствовать поддержку приоритетных инвестпроектов
Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что механизмы поддержки приоритетных инвестиционных проектов необходимо совершенствовать на законодательном... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T13:24
2021-04-19T13:24
василий орлов (губернатор)
агентство стратегических инициатив (аси)
амур (река)
благовещенск
зея (город)
экономика
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 апр – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что механизмы поддержки приоритетных инвестиционных проектов необходимо совершенствовать на законодательном уровне."Приоритетными на сегодняшний день в Приамурье являются 22 крупных инвестиционных проекта. Суммарный объем инвестиций за 2020 год превысил 220 миллиардов рублей… Таких проектов может и должно быть на порядок больше. Для этого механизм поддержки инвесторов приоритетных проектов необходимо совершенствовать на законодательном уровне", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Как отметил глава Приамурья, одна из форм поддержки – гарантия неизменности льгот и преференций сроком на несколько лет, аналогичный механизм с 2020 года действует на федеральном уровне."Подобные изменения положительно сказываются на улучшении инвестиционного климата и как следствие – позиций Приамурья в Национальном рейтинге АСИ. В прошлом году мы совершили рывок, поднявшись на 11 позиций и войдя в 30 лучших субъектов страны. Однако для закрепления успеха в этом году мы должны создать новые выгодные инвесторам условия, чтобы они сами были заинтересованы к нам приходить", - добавил Орлов.Масштабные инвестпроектов, по словам губернатора, увеличат поступление налогов в региональный бюджет, а это позволит "предусматривать больше средств на ремонт дорог, строительство и реконструкцию социальной инфраструктуры" и в целом улучшит жизнь в Приамурье.Инвестиционный проект получает статус приоритетного при общем объеме капиталовложений от 150 миллионов рублей и более. Также его реализация должна способствовать социально-экономическому развитию отдельных территорий или всего региона. Среди приоритетных инвестпроектов в Приамурье сейчас проект трансграничной канатной дороги через реку Амур, второго моста через реку Зея, строительство тепличного комплекса и завода железобетонных конструкций в Благовещенске."Совместно с инвесторами и деловыми объединениями региона мы проанализировали действующий областной Закон об инвестдеятельности и подготовили ряд предложений по совершенствованию мер поддержки. В начале мая перечень сформированных предложений будет опубликован на сайте минэкономразвития области, чтобы у каждого заинтересованного была возможность ознакомиться и дать нам обратную связь",- цитирует правительство министра экономического развития и внешних связей Приамурья Людмилу Старкову.
https://ria.ru/20210415/veterany-1728351387.html
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василий орлов (губернатор), агентство стратегических инициатив (аси), амур (река), благовещенск, зея (город), экономика

Орлов призвал совершенствовать поддержку приоритетных инвестпроектов

13:24 19.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 апр – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что механизмы поддержки приоритетных инвестиционных проектов необходимо совершенствовать на законодательном уровне.
"Приоритетными на сегодняшний день в Приамурье являются 22 крупных инвестиционных проекта. Суммарный объем инвестиций за 2020 год превысил 220 миллиардов рублей… Таких проектов может и должно быть на порядок больше. Для этого механизм поддержки инвесторов приоритетных проектов необходимо совершенствовать на законодательном уровне", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.
Как отметил глава Приамурья, одна из форм поддержки – гарантия неизменности льгот и преференций сроком на несколько лет, аналогичный механизм с 2020 года действует на федеральном уровне.
"Подобные изменения положительно сказываются на улучшении инвестиционного климата и как следствие – позиций Приамурья в Национальном рейтинге АСИ. В прошлом году мы совершили рывок, поднявшись на 11 позиций и войдя в 30 лучших субъектов страны. Однако для закрепления успеха в этом году мы должны создать новые выгодные инвесторам условия, чтобы они сами были заинтересованы к нам приходить", - добавил Орлов.
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Инвестиционный проект получает статус приоритетного при общем объеме капиталовложений от 150 миллионов рублей и более. Также его реализация должна способствовать социально-экономическому развитию отдельных территорий или всего региона. Среди приоритетных инвестпроектов в Приамурье сейчас проект трансграничной канатной дороги через реку Амур, второго моста через реку Зея, строительство тепличного комплекса и завода железобетонных конструкций в Благовещенске.
"Совместно с инвесторами и деловыми объединениями региона мы проанализировали действующий областной Закон об инвестдеятельности и подготовили ряд предложений по совершенствованию мер поддержки. В начале мая перечень сформированных предложений будет опубликован на сайте минэкономразвития области, чтобы у каждого заинтересованного была возможность ознакомиться и дать нам обратную связь",- цитирует правительство министра экономического развития и внешних связей Приамурья Людмилу Старкову.
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Василий Орлов (губернатор)Агентство стратегических инициатив (АСИ)Амур (река)БлаговещенскЗея (город)Экономика
 
 
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