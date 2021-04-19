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В Крыму убийцу пятилетней девочки приговорили к пожизненному заключению
В Крыму убийцу пятилетней девочки приговорили к пожизненному заключению
Верховный суд Крыма признал виновным в убийстве пятилетней девочки ее отчима и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T15:50
2021-04-19T15:53
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика крым
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Верховный суд Крыма признал виновным в убийстве пятилетней девочки ее отчима и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима, сообщила пресс-служба СУСК Республики Крым и Севастополя.Следователи 15 ноября 2019 года задержали отчима пропавшей в Крыму в Раздольненском районе пятилетней девочки по подозрению в ее убийстве, было возбуждено уголовное дело (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ). СК сообщал, что в ходе допроса отчим дал признательные показания в убийстве ребенка, он был арестован на время следствия судом первой инстанции."Приговором Верховного суда Республики Крым на основании ранее вынесенного вердикта присяжных заседателей мужчина был признан виновным в убийстве ребенка и приговорен к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима", - сообщили в СК, отметив, что приговор в законную силу не вступил.Сообщение об исчезновении девочки в одном из сел Раздольненского района Крыма в правоохранительные органы поступило 13 ноября 2019 года от ее отчима, с которым она проживала: мужчина пояснил, что выехал из дома по делам с младшим сыном, закрыв дочку одну дома. Как заявлял отчим, он вернулся 12 ноября, дверь в дом была открыта (следы взлома отсутствовали), а девочки не было. Поиски ребенка были безрезультатны. В итоге по подозрению в убийстве был задержан отчим, который указал место нахождения тела девочки.Следствием и судом установлено, что отчим избил падчерицу и, боясь ребенком огласки, утопил ее в ванной. Днем 12 ноября 2019 мужчина вывез тело ребенка из дома, прикопав его землей недалеко от места жительства. Затем он забрал документы детей из детского сада и попытался выехать с младшим сыном в соседнее государство, однако ему этого сделать не удалось. Чтобы создать себе алиби, по возвращении домой он сообщил в правоохранительные органы о безвестном исчезновении девочки, сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20210324/ubiystvo-1602540343.html
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республика крым
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россия, следственный комитет россии (ск рф), республика крым, севастополь, происшествия

В Крыму убийцу пятилетней девочки приговорили к пожизненному заключению

15:50 19.04.2021 (обновлено: 15:53 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды и юридическая литература
Статуя Фемиды и юридическая литература - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Верховный суд Крыма признал виновным в убийстве пятилетней девочки ее отчима и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима, сообщила пресс-служба СУСК Республики Крым и Севастополя.
Следователи 15 ноября 2019 года задержали отчима пропавшей в Крыму в Раздольненском районе пятилетней девочки по подозрению в ее убийстве, было возбуждено уголовное дело (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ). СК сообщал, что в ходе допроса отчим дал признательные показания в убийстве ребенка, он был арестован на время следствия судом первой инстанции.
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"Приговором Верховного суда Республики Крым на основании ранее вынесенного вердикта присяжных заседателей мужчина был признан виновным в убийстве ребенка и приговорен к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима", - сообщили в СК, отметив, что приговор в законную силу не вступил.
Сообщение об исчезновении девочки в одном из сел Раздольненского района Крыма в правоохранительные органы поступило 13 ноября 2019 года от ее отчима, с которым она проживала: мужчина пояснил, что выехал из дома по делам с младшим сыном, закрыв дочку одну дома. Как заявлял отчим, он вернулся 12 ноября, дверь в дом была открыта (следы взлома отсутствовали), а девочки не было. Поиски ребенка были безрезультатны. В итоге по подозрению в убийстве был задержан отчим, который указал место нахождения тела девочки.
Следствием и судом установлено, что отчим избил падчерицу и, боясь ребенком огласки, утопил ее в ванной. Днем 12 ноября 2019 мужчина вывез тело ребенка из дома, прикопав его землей недалеко от места жительства. Затем он забрал документы детей из детского сада и попытался выехать с младшим сыном в соседнее государство, однако ему этого сделать не удалось. Чтобы создать себе алиби, по возвращении домой он сообщил в правоохранительные органы о безвестном исчезновении девочки, сообщили в ведомстве.
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