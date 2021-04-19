https://ria.ru/20210419/prigovor-1728956067.html

В Крыму убийцу пятилетней девочки приговорили к пожизненному заключению

В Крыму убийцу пятилетней девочки приговорили к пожизненному заключению

Верховный суд Крыма признал виновным в убийстве пятилетней девочки ее отчима и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T15:50

2021-04-19T15:50

2021-04-19T15:53

россия

следственный комитет россии (ск рф)

республика крым

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Верховный суд Крыма признал виновным в убийстве пятилетней девочки ее отчима и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима, сообщила пресс-служба СУСК Республики Крым и Севастополя.Следователи 15 ноября 2019 года задержали отчима пропавшей в Крыму в Раздольненском районе пятилетней девочки по подозрению в ее убийстве, было возбуждено уголовное дело (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ). СК сообщал, что в ходе допроса отчим дал признательные показания в убийстве ребенка, он был арестован на время следствия судом первой инстанции."Приговором Верховного суда Республики Крым на основании ранее вынесенного вердикта присяжных заседателей мужчина был признан виновным в убийстве ребенка и приговорен к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима", - сообщили в СК, отметив, что приговор в законную силу не вступил.Сообщение об исчезновении девочки в одном из сел Раздольненского района Крыма в правоохранительные органы поступило 13 ноября 2019 года от ее отчима, с которым она проживала: мужчина пояснил, что выехал из дома по делам с младшим сыном, закрыв дочку одну дома. Как заявлял отчим, он вернулся 12 ноября, дверь в дом была открыта (следы взлома отсутствовали), а девочки не было. Поиски ребенка были безрезультатны. В итоге по подозрению в убийстве был задержан отчим, который указал место нахождения тела девочки.Следствием и судом установлено, что отчим избил падчерицу и, боясь ребенком огласки, утопил ее в ванной. Днем 12 ноября 2019 мужчина вывез тело ребенка из дома, прикопав его землей недалеко от места жительства. Затем он забрал документы детей из детского сада и попытался выехать с младшим сыном в соседнее государство, однако ему этого сделать не удалось. Чтобы создать себе алиби, по возвращении домой он сообщил в правоохранительные органы о безвестном исчезновении девочки, сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20210324/ubiystvo-1602540343.html

https://ria.ru/20210318/psikhi-1601681243.html

россия

республика крым

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), республика крым, севастополь, происшествия