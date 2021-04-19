https://ria.ru/20210419/pribaltika-1728568556.html

"Паранойя на пределе". Прибалтика отказывается от российской энергетики

"Паранойя на пределе". Прибалтика отказывается от российской энергетики

Латвия, Литва и Польша отказываются от российской электроэнергии. Четырехдневние испытания нового режима энергоснабжения показали: подорожание электричества... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T08:00

2021-04-19T08:00

2021-04-19T10:30

николай межевич

жкх

игналинская аэс

сергей пикин

белорусская аэс

нато

москва

эстония

латвия

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Латвия, Литва и Польша отказываются от российской электроэнергии. Четырехдневние испытания нового режима энергоснабжения показали: подорожание электричества неизбежно. В России и Белоруссии цены, наоборот, немного снизились. Кто выиграет и проиграет от разрыва, разбиралось РИА Новости. Дорого и сердитоЭлектричество в странах Балтии — недешевое удовольствие, в месяц на семью — порядка 45 евро. И энергопотребление постоянно растет. Причем основные покупатели — именно домохозяйства (на промышленность приходится не более 20 процентов). Россия и Белоруссия по единому энергетическому кольцу БРЭЛЛ (по первым буквам названий государств) поставляют около пяти миллиардов киловатт-часов. Почти столько же генерируют в регионе. Недостающее покупают на бирже Nord Poll. Поставки — из Польши, Финляндии и Швеции. В 2025-м Балтия выйдет из БРЭЛЛ и объединит линии электропередач (ЛЭП) с Западной Европой. Многочисленность поставщиков пока позволяет удерживать цены на уровне общеевропейских. Но после разрыва с Россией и Белоруссией подорожание неизбежно. Это показали проведенные недавно в Латвии, Литве и Эстонии испытания. За четыре дня тестового отключения ЛЭП — с 8 по 11 апреля — цены выросли почти на девять процентов. Потребители возмутились: ведь даже зимой, на максимуме энергопотребления, было дешевле. Москва потеряет до четверти экспорта электроэнергии — около 20 миллиардов рублей. В "Интер РАО" это считают не очень существенным.НАТО на страже энергетикиКалининградская область пока подключена к БРЭЛЛ. Но там уже строят ТЭС, ГЭС и к 2025 году полностью себя обеспечат. Российские энергетики не раз говорили: странам Балтии необязательно разрывать БРЭЛЛ, чтобы перейти в энергосистему ЕС. В случае аварии на европейских ЛЭП они могли бы воспользоваться мощностями России и Белоруссии. Но прибалты непреклонны. "БРЭЛЛ — главная угроза энергетической безопасности региона", — цитируют они доклад НАТО 2017 года. Там лейтмотивом проходила мысль, что пока Латвия, Литва и Эстония зависят от российского электричества, "рука Москвы" продолжит на них давить. Но объединение энергосистем Балтии и Западной Европы — трудоемкий процесс. Не все линии электропередачи достроены. На некоторых участках надо прокладывать морской кабель. К тому же сейчас латыши, литовцы и эстонцы платят налог на экологию, который, как правило, включают именно в цену за свет. Объединение с энергетикой ЕС означает, что на первом этапе пойдут поставки из Польши, Швеции и Финляндии. А в этих странах много электричества вырабатывают из неэкологичного угля. Власти балтийских стран считают, что зависимость от угольных станций — временная, и собираются перейти на возобновляемые источники (ВЭИ) — энергию солнца и ветра. Но строительство таких объектов обойдется недешево. И расходы снова переложат на население. Советское наследиеВо времена СССР в регионе действовали гидро- и электростанции. Самыми крупными ГЭС были Рижская, Каунасская и Нарвская. Они обеспечивали светом и теплом и домохозяйства, и промышленность.Но к семидесятым этого уже не хватало. Решили строить атомную станцию в Литве. В 1983-м запустили Игналинскую АЭС. Вильнюс из импортера энергоресурсов превратился в экспортера. Игналинская АЭС давала электричество не только Прибалтике, но и странам Восточной Европы, Белорусской ССР, а также анклавной Калининградской области. В 1990-х страны Балтии избавлялись от всего советского. Предполагалась и перестройка энергосистемы. Но выходить из единого энергокольца, не создав дополнительные мощности, было рискованно. Любой блэкаут сильно бы ударил по экономике.Чтобы подстраховаться, в 2001 году Латвия, Литва и Эстония подписали с Россией и Белоруссией соглашение о БРЭЛЛ. До публикации доклада НАТО энергетика считалась единственной сферой, где у Балтии и России не было претензий друг к другу. В 2009-м под давлением ЕС и НАТО Литва закрыла Игналинскую АЭС, хотя станция могла бесперебойно работать до 2032 года. И Вильнюс из экспортера энергоресуров снова превратился в импортера. Фантомные боли"Россия генерирует все виды электроэнергии. Это делает нашу энергетику стабильной и недорогой. Странам Балтии выгоднее было бы сохранить БРЭЛЛ. С учетом мощностей запущенной осенью Белорусской АЭС стоимость электричества снизилось бы еще больше. Но политика для балтийцев важнее экономики. За разрыв связей с Москвой они готовы платить", — рассуждает в беседе с РИА Новости специалист по странам Балтии Николай Межевич. Эксперт отмечает, что зимой нагрузка на энергосистемы Европы вырастает, цены идут вверх. Нередки и аварии. "Разрыв БРЭЛЛ означает, что Латвия, Литва и Эстония остаются наедине с Европой. В чрезвычайной ситуации им придется ждать помощи от Брюсселя, который не всегда действует оперативно. Переток электроэнергии из России и Белоруссии мог бы стать запасным вариантом, но балтийцы сами рубят сук, на котором сидят", — полагает Межевич. Скептически политолог относится и к перспективам ВЭИ в Балтии. "Недавно против ветряков выступило Министерство экологии Эстонии. Там заявили, что ветряные станции создают сильные электромагнитные помехи. В результате российские вертолеты смогут незамеченными прорваться в воздушное пространство Балтии и угрожать национальной безопасности. Паранойя на пределе", — говорит Межевич. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отмечает, что БРЭЛЛ был выгоден всем. "Он позволял оптимально и технологично управлять режимами энергосистем. После разрыва понадобится создавать собственные резервные мощности. И если России удалось построить новые станции в Калининграде, то странам Балтии придется сложнее", — считает эксперт.Он не исключает, что со временем Латвия, Эстония и даже Литва начнут на двусторонней основе договариваться с Россией или Белоруссией о поставках электроэнергии. Но произойдет это после того, как страны Балтии преодолеют фантомные боли советского прошлого.

https://ria.ru/20201107/belorusskiy-atom-1583432294.html

https://ria.ru/20200214/1564667280.html

москва

эстония

латвия

финляндия

белоруссия

литва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай межевич, жкх, игналинская аэс, сергей пикин, белорусская аэс, нато, москва, эстония, латвия, финляндия, белоруссия, литва, в мире