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Володин спрогнозировал новые "претензии" США к России
Володин спрогнозировал новые "претензии" США к России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале предположил, что Москве следует ожидать дальнейших "претензий" со стороны Вашингтона, которые могут... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T08:16
2021-04-19T08:16
2021-04-19T12:07
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале предположил, что Москве следует ожидать дальнейших "претензий" со стороны Вашингтона, которые могут затронуть отечественную промышленность и топливно-энергетический комплекс."Совершенно очевидно, развитие России как сильного суверенного государства невыгодно. Более того, сама мысль, что наша страна может занять подобающее ей место в мире, для США и их союзников неприемлема", — написал он, добавив, что именно с этим связана "истерика" Вашингтона в последнее время.Володин отметил, что следует ожидать и других претензий к России, учитывая, что весь мир понял, какие стандарты демократии и защиты прав человека действуют в Соединенных штатах. Он предположил, что направленные на отечественную промышленность и топливно-энергетический комплекс "удары" призваны остановить экономическое развитие страны.Вашингтон в четверг ввел против Москвы новые санкции, под действие которых попали 32 физических лица и объединения. Американским финансовым учреждениям также запретили покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, США высылают десять сотрудников дипмиссии.Москва на следующий день объявила об ответных мерах: из России высылают десять американских дипломатов, а оставшимся не разрешат больше свободно перемещаться по стране. Также были введены персональные санкции против бывших и действующих чиновников из администрации, а послу США рекомендовали уехать на консультации
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москва, в мире, госдума рф, россия, вячеслав володин, сша
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин
в своем Telegram-канале
предположил, что Москве следует ожидать дальнейших "претензий" со стороны Вашингтона, которые могут затронуть отечественную промышленность и топливно-энергетический комплекс.
"Совершенно очевидно, развитие России как сильного суверенного государства невыгодно. Более того, сама мысль, что наша страна может занять подобающее ей место в мире, для США и их союзников неприемлема", — написал он, добавив, что именно с этим связана "истерика" Вашингтона в последнее время.
Володин отметил, что следует ожидать и других претензий к России, учитывая, что весь мир понял, какие стандарты демократии и защиты прав человека действуют в Соединенных штатах. Он предположил, что направленные на отечественную промышленность и топливно-энергетический комплекс "удары" призваны остановить экономическое развитие страны.
"Поэтому, если мы думаем о нашей стране, нужно наконец понять цену всем этим обвинениям. И нам всем вместе необходимо сделать все, чтобы не допустить вмешательства извне", — заключил политик.
Вячеслав Володин
Спикер Госдумы
Вашингтон в четверг ввел против Москвы новые санкции, под действие которых попали 32 физических лица и объединения. Американским финансовым учреждениям также запретили покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, США высылают десять сотрудников дипмиссии.
Москва на следующий день объявила об ответных мерах: из России высылают десять американских дипломатов, а оставшимся не разрешат больше свободно перемещаться по стране. Также были введены персональные санкции против бывших и действующих чиновников из администрации, а послу США рекомендовали уехать на консультации