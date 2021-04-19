https://ria.ru/20210419/pretenzii-1728871852.html

Володин спрогнозировал новые "претензии" США к России

Володин спрогнозировал новые "претензии" США к России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале предположил, что Москве следует ожидать дальнейших "претензий" со стороны Вашингтона, которые могут... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T08:16

2021-04-19T08:16

2021-04-19T12:07

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госдума рф

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале предположил, что Москве следует ожидать дальнейших "претензий" со стороны Вашингтона, которые могут затронуть отечественную промышленность и топливно-энергетический комплекс."Совершенно очевидно, развитие России как сильного суверенного государства невыгодно. Более того, сама мысль, что наша страна может занять подобающее ей место в мире, для США и их союзников неприемлема", — написал он, добавив, что именно с этим связана "истерика" Вашингтона в последнее время.Володин отметил, что следует ожидать и других претензий к России, учитывая, что весь мир понял, какие стандарты демократии и защиты прав человека действуют в Соединенных штатах. Он предположил, что направленные на отечественную промышленность и топливно-энергетический комплекс "удары" призваны остановить экономическое развитие страны.Вашингтон в четверг ввел против Москвы новые санкции, под действие которых попали 32 физических лица и объединения. Американским финансовым учреждениям также запретили покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, США высылают десять сотрудников дипмиссии.Москва на следующий день объявила об ответных мерах: из России высылают десять американских дипломатов, а оставшимся не разрешат больше свободно перемещаться по стране. Также были введены персональные санкции против бывших и действующих чиновников из администрации, а послу США рекомендовали уехать на консультации

https://ria.ru/20210419/ukraina-1728572359.html

https://ria.ru/20210418/baydenizm-1728727440.html

москва

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