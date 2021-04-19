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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210419/premiya_minobrnauki-1728940025.html
Дан старт Всероссийской премии "За верность науке"
Дан старт Всероссийской премии "За верность науке"
На VII Всероссийскую премию "За верность науке" 2021 года открыт прием заявок. Мероприятие организует Минобрнауки России при участии РАН, НИЦ "Курчатовский... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T14:38
2021-04-19T14:38
наука
россия
ано "национальные приоритеты"
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
курчатовский институт
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
общество
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. На VII Всероссийскую премию "За верность науке" 2021 года открыт прием заявок. Мероприятие организует Минобрнауки России при участии РАН, НИЦ "Курчатовский институт" и МГУ им. М.В. Ломоносова. Спецпризы объявили Росатом, Роскосмос, АНО "Национальные приоритеты".2021 год объявлен Годом науки и технологий, в связи с чем премия "За верность науке" получает особый статус. Организаторы ожидают порядка пятисот заявок. Премия нацелена на выявление проектов по популяризации научных достижений, повышение престижа профессии ученого, развитие научных коммуникаций, формирование позитивного имиджа российской науки. В рамках премии будут поддержаны лучшие проекты в области научной журналистики и популяризации науки. Участвовать смогут не только зарегистрированные СМИ, но и блоги, подкасты, каналы видеоконтента, лектории, а также новые форматы коммуникаций.Заявки принимают с 16 апреля по 3 сентября 2021 года на сайте Минобрнауки.Заявку может подать сам соискатель или его представитель. Оргкомитет премии обладает правом выдвижения кандидатов. Номинировать могут члены Экспертного совета премии, победители и призеры прошлых лет.Всего в этом году предусмотрено 11 номинаций. Будут отмечены как СМИ и отдельные проекты, так и персоналии, внесшие значительный вклад в популяризацию науки. Дополнительно будут вручены специальные призы:Награждение победителей состоится в ноябре 2021 года в торжественной обстановке.
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россия, ано "национальные приоритеты", министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), курчатовский институт, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", общество

Дан старт Всероссийской премии "За верность науке"

14:38 19.04.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВход в здание министерства образования и науки РФ
Вход в здание министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. На VII Всероссийскую премию "За верность науке" 2021 года открыт прием заявок. Мероприятие организует Минобрнауки России при участии РАН, НИЦ "Курчатовский институт" и МГУ им. М.В. Ломоносова. Спецпризы объявили Росатом, Роскосмос, АНО "Национальные приоритеты".
2021 год объявлен Годом науки и технологий, в связи с чем премия "За верность науке" получает особый статус. Организаторы ожидают порядка пятисот заявок.
Премия нацелена на выявление проектов по популяризации научных достижений, повышение престижа профессии ученого, развитие научных коммуникаций, формирование позитивного имиджа российской науки.
В рамках премии будут поддержаны лучшие проекты в области научной журналистики и популяризации науки. Участвовать смогут не только зарегистрированные СМИ, но и блоги, подкасты, каналы видеоконтента, лектории, а также новые форматы коммуникаций.
Заявки принимают с 16 апреля по 3 сентября 2021 года на сайте Минобрнауки.
Заявку может подать сам соискатель или его представитель. Оргкомитет премии обладает правом выдвижения кандидатов. Номинировать могут члены Экспертного совета премии, победители и призеры прошлых лет.
Всего в этом году предусмотрено 11 номинаций. Будут отмечены как СМИ и отдельные проекты, так и персоналии, внесшие значительный вклад в популяризацию науки. Дополнительно будут вручены специальные призы:
  • за популяризацию национального проекта "Наука и университеты" от АНО "Национальные приоритеты";
  • за популяризацию атомной отрасли от Госкорпорации "Росатом";
  • за популяризацию космической отрасли от Госкорпорации "Роскосмос".
Награждение победителей состоится в ноябре 2021 года в торжественной обстановке.
 
НаукаРоссияАНО "Национальные приоритеты"Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Курчатовский институтГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Общество
 
 
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