https://ria.ru/20210419/pozhar-1728903222.html

В Улан-Удэ загорелся ангар с автомобильными маслами

В Улан-Удэ загорелся ангар с автомобильными маслами

Ангар с автомобильными маслами загорелся на площади 3,6 тысячи квадратных метров в бурятском Улан-Удэ, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T11:57

2021-04-19T11:57

2021-04-19T12:13

улан-удэ

происшествия

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ангар с автомобильными маслами загорелся на площади 3,6 тысячи квадратных метров в бурятском Улан-Удэ, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб республики."На проспекте Автомобилистов происходит возгорание кровли металлического ангара с автомаслами", - сказал собеседник агентства.По его словам, предварительная площадь пожара составляет 3600 квадратных метров. Ближайшие жилые дома находятся от места ЧП примерно в 700 метрах.Обстоятельства возгорания выясняются.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, по предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет. К ликвидации возгорания привлечены 53 человека и 16 единиц техники.

https://ria.ru/20210416/pozhar-1728509884.html

https://ria.ru/20210418/pozhar-1728778986.html

улан-удэ

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

улан-удэ, происшествия