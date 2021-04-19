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В Улан-Удэ загорелся ангар с автомобильными маслами
В Улан-Удэ загорелся ангар с автомобильными маслами
Ангар с автомобильными маслами загорелся на площади 3,6 тысячи квадратных метров в бурятском Улан-Удэ, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T11:57
2021-04-19T12:13
улан-удэ
происшествия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ангар с автомобильными маслами загорелся на площади 3,6 тысячи квадратных метров в бурятском Улан-Удэ, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб республики."На проспекте Автомобилистов происходит возгорание кровли металлического ангара с автомаслами", - сказал собеседник агентства.По его словам, предварительная площадь пожара составляет 3600 квадратных метров. Ближайшие жилые дома находятся от места ЧП примерно в 700 метрах.Обстоятельства возгорания выясняются.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, по предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет. К ликвидации возгорания привлечены 53 человека и 16 единиц техники.
https://ria.ru/20210416/pozhar-1728509884.html
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улан-удэ, происшествия

В Улан-Удэ загорелся ангар с автомобильными маслами

11:57 19.04.2021 (обновлено: 12:13 19.04.2021)
 
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкПять человек погибли при пожаре в жилом доме в Хабаровске
Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ангар с автомобильными маслами загорелся на площади 3,6 тысячи квадратных метров в бурятском Улан-Удэ, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб республики.
"На проспекте Автомобилистов происходит возгорание кровли металлического ангара с автомаслами", - сказал собеседник агентства.
Пожар на складе в Москве на улице Шарикоподшипниковская - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
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На юго-востоке Москвы потушили пожар на складе
По его словам, предварительная площадь пожара составляет 3600 квадратных метров. Ближайшие жилые дома находятся от места ЧП примерно в 700 метрах.
Обстоятельства возгорания выясняются.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, по предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет. К ликвидации возгорания привлечены 53 человека и 16 единиц техники.
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