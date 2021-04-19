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Посольство Чехии в Москве покинула колонна автомобилей
Посольство Чехии в Москве покинула колонна автомобилей
Колонна автомобилей покинула посольство Чехии в Москве, откуда к концу дня должны быть высланы 20 дипломатов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T14:48
2021-04-19T14:56
мид чехии
россия
москва
чехия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Колонна автомобилей покинула посольство Чехии в Москве, откуда к концу дня должны быть высланы 20 дипломатов, передает корреспондент РИА Новости.Несколько микроавтобусов и легковых автомобилей провожали аплодисментами и свистом оставшиеся на территории сотрудники. На одном из автобусов был знак "дети", на территории посольства было заметное количество младших членов семей дипломатов. Сборы в данный момент продолжаются.Чешский премьер Андрей Бабиш сообщил в субботу вечером, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В свою очередь, вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов. При этом он заявил, что Прага не намерена раскрывать Москве все детали расследования взрывов во Врбетице.В воскресенье было объявлено об ответных мерах России на высылку ее дипломатов из Праги. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено о том, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть территорию РФ в течение 24 часов.МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву в чешской Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными. Отмечалось, что Запад, чтобы отвлечь людей от своих внутренних проблем, пускает в ход "все – любые мифы, любые фейки".
https://ria.ru/20210419/diplomaty-1728921413.html
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мид чехии, россия, москва, чехия

Посольство Чехии в Москве покинула колонна автомобилей

14:48 19.04.2021 (обновлено: 14:56 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАвтомобиль с дипломатическими номерами выезжает с территории посольства Чешской республики в Москве
Автомобиль с дипломатическими номерами выезжает с территории посольства Чешской республики в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Колонна автомобилей покинула посольство Чехии в Москве, откуда к концу дня должны быть высланы 20 дипломатов, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько микроавтобусов и легковых автомобилей провожали аплодисментами и свистом оставшиеся на территории сотрудники. На одном из автобусов был знак "дети", на территории посольства было заметное количество младших членов семей дипломатов. Сборы в данный момент продолжаются.
Чешский премьер Андрей Бабиш сообщил в субботу вечером, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В свою очередь, вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов. При этом он заявил, что Прага не намерена раскрывать Москве все детали расследования взрывов во Врбетице.
В воскресенье было объявлено об ответных мерах России на высылку ее дипломатов из Праги. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено о том, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть территорию РФ в течение 24 часов.
МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву в чешской Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными. Отмечалось, что Запад, чтобы отвлечь людей от своих внутренних проблем, пускает в ход "все – любые мифы, любые фейки".
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
Вчера, 13:13
МИД назвал обвинения Чехии в адрес России состряпанными на скорую руку
 
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