https://ria.ru/20210419/poslanie-1728930376.html

Путин проведет совещания по подготовке к посланию Федеральному собранию

Путин проведет совещания по подготовке к посланию Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин в понедельник и вторник будет готовиться к посланию Федеральному Собранию, проведет совещание со своей администрацией и... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T13:47

2021-04-19T13:47

2021-04-19T13:47

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник и вторник будет готовиться к посланию Федеральному Собранию, проведет совещание со своей администрацией и правительством, а также не исключены международные телефонные переговоры, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня и завтра президент готовится к посланию Федеральному Собранию, которое будет оглашено, как вы знаете, в полдень 21 апреля. И сегодня он готовится. Сегодня же будет совещание с руководством администрации, правительства - экономический блок, социальный, с тем, чтобы в ходе совещания согласовать основные положения этого будущего послания", - отметил Песков."Не исключаем сегодня и завтра также международные телефонные разговоры у президента. Телефонная дипломатия продолжается, несмотря на подготовку к посланию", - добавил он.

https://ria.ru/20210414/poslanie-1728220039.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин, политика