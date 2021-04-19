https://ria.ru/20210419/poslanie-1728930376.html
Путин проведет совещания по подготовке к посланию Федеральному собранию
Путин проведет совещания по подготовке к посланию Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин в понедельник и вторник будет готовиться к посланию Федеральному Собранию, проведет совещание со своей администрацией и... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T13:47
2021-04-19T13:47
2021-04-19T13:47
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник и вторник будет готовиться к посланию Федеральному Собранию, проведет совещание со своей администрацией и правительством, а также не исключены международные телефонные переговоры, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня и завтра президент готовится к посланию Федеральному Собранию, которое будет оглашено, как вы знаете, в полдень 21 апреля. И сегодня он готовится. Сегодня же будет совещание с руководством администрации, правительства - экономический блок, социальный, с тем, чтобы в ходе совещания согласовать основные положения этого будущего послания", - отметил Песков."Не исключаем сегодня и завтра также международные телефонные разговоры у президента. Телефонная дипломатия продолжается, несмотря на подготовку к посланию", - добавил он.
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дмитрий песков, владимир путин, политика
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
в понедельник и вторник будет готовиться к посланию Федеральному Собранию, проведет совещание со своей администрацией и правительством, а также не исключены международные телефонные переговоры, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
.
"Сегодня и завтра президент готовится к посланию Федеральному Собранию, которое будет оглашено, как вы знаете, в полдень 21 апреля. И сегодня он готовится. Сегодня же будет совещание с руководством администрации, правительства - экономический блок, социальный, с тем, чтобы в ходе совещания согласовать основные положения этого будущего послания", - отметил Песков.
"Не исключаем сегодня и завтра также международные телефонные разговоры у президента. Телефонная дипломатия продолжается, несмотря на подготовку к посланию", - добавил он.