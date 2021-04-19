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Флаги Союзного государства - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Союзное государство
https://ria.ru/20210419/poseschenie-1728925475.html
Представители СМИ Союзного государства посетят Новгородскую область
Представители СМИ Союзного государства посетят Новгородскую область
Постоянный Комитет Союзного государства совместно с МИА "Россия сегодня" проведут 21-24 апреля пресс-тур в Новгородскую область. В поездке примут участие... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T13:41
2021-04-19T13:41
союзное государство
россия
космос - риа наука
великий новгород
белоруссия
новгородская область
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Постоянный Комитет Союзного государства совместно с МИА "Россия сегодня" проведут 21-24 апреля пресс-тур в Новгородскую область. В поездке примут участие представители белорусских и российских федеральных средств массовой информации. Журналисты посетят лагерь поисковой экспедиции "Забытые герои", посвященной подвигу бойцов и командиров 2-й Ударной армии. Состоятся встречи с представителями правительства области, курирующими вопросы сохранения исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне. Запланировано посещение ключевых историко-культурных достопримечательностей Великого Новгорода, в том числе, связанных с именем великого князя Александра Невского, 800-летие со дня рождения которого отмечается в мае 2021 года. Также запланирована поездка в Старую Руссу – город, связанный с жизнью и творчеством родившегося 200 лет назад Федора Достоевского.Пресс-тур будет проведен в рамках постоянно действующего проекта по освещению сотрудничества двух стран в различных сферах культуры, науки и общественной жизни.
https://ria.ru/20210402/strategiya-1604022192.html
россия
великий новгород
белоруссия
новгородская область
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россия, космос - риа наука, великий новгород, белоруссия, новгородская область

Представители СМИ Союзного государства посетят Новгородскую область

13:41 19.04.2021
 
© РИА Новости / Константин ЧалабовВид на город Великий Новгород
Вид на город Великий Новгород - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Постоянный Комитет Союзного государства совместно с МИА "Россия сегодня" проведут 21-24 апреля пресс-тур в Новгородскую область. В поездке примут участие представители белорусских и российских федеральных средств массовой информации.
Журналисты посетят лагерь поисковой экспедиции "Забытые герои", посвященной подвигу бойцов и командиров 2-й Ударной армии. Состоятся встречи с представителями правительства области, курирующими вопросы сохранения исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне. Запланировано посещение ключевых историко-культурных достопримечательностей Великого Новгорода, в том числе, связанных с именем великого князя Александра Невского, 800-летие со дня рождения которого отмечается в мае 2021 года.
Также запланирована поездка в Старую Руссу – город, связанный с жизнью и творчеством родившегося 200 лет назад Федора Достоевского.
Пресс-тур будет проведен в рамках постоянно действующего проекта по освещению сотрудничества двух стран в различных сферах культуры, науки и общественной жизни.
Молодые люди ранней весной на набережной Спортивной гавани во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 19:37Союзное государство
Эксперты: Союзному государству нужна стратегия работы с молодежью
 
Союзное государствоРоссияКосмос - РИА НаукаВеликий НовгородБелоруссияНовгородская область
 
 
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