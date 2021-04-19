https://ria.ru/20210419/poseschenie-1728925475.html

Представители СМИ Союзного государства посетят Новгородскую область

Представители СМИ Союзного государства посетят Новгородскую область

Постоянный Комитет Союзного государства совместно с МИА "Россия сегодня" проведут 21-24 апреля пресс-тур в Новгородскую область. В поездке примут участие... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T13:41

2021-04-19T13:41

2021-04-19T13:41

союзное государство

россия

космос - риа наука

великий новгород

белоруссия

новгородская область

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Постоянный Комитет Союзного государства совместно с МИА "Россия сегодня" проведут 21-24 апреля пресс-тур в Новгородскую область. В поездке примут участие представители белорусских и российских федеральных средств массовой информации. Журналисты посетят лагерь поисковой экспедиции "Забытые герои", посвященной подвигу бойцов и командиров 2-й Ударной армии. Состоятся встречи с представителями правительства области, курирующими вопросы сохранения исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне. Запланировано посещение ключевых историко-культурных достопримечательностей Великого Новгорода, в том числе, связанных с именем великого князя Александра Невского, 800-летие со дня рождения которого отмечается в мае 2021 года. Также запланирована поездка в Старую Руссу – город, связанный с жизнью и творчеством родившегося 200 лет назад Федора Достоевского.Пресс-тур будет проведен в рамках постоянно действующего проекта по освещению сотрудничества двух стран в различных сферах культуры, науки и общественной жизни.

https://ria.ru/20210402/strategiya-1604022192.html

россия

великий новгород

белоруссия

новгородская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, космос - риа наука, великий новгород, белоруссия, новгородская область