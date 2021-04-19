Глава Кубани поручил запустить программу по строительству поликлиник
21:48 19.04.2021 (обновлено: 22:25 19.04.2021)
© Фото : Павел ЧукаевНовая поликлиника
© Фото : Павел Чукаев
КРАСНОДАР, 19 апр - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил запустить с 2022 года программу по строительству поликлиник в регионе, сообщает пресс-служба краевой администрации.
В текущем году в регионе впервые начнет действовать федеральная программа, включающая строительство поликлиник. Она рассчитана только для населенных пунктов численностью до 50 тысяч человек. Это даст возможность построить поликлинику в станице Елизаветинской, но не в Краснодаре. При этом, по словам вице-губернатора края Анны Миньковой, нагрузка на объекты здравоохранения и врачей Краснодара в разы выше нормы. Особенно это актуально для новых микрорайонов, в которых поликлиник нет.
"Мы строим самый крупный на Юге России медицинский кластер, но не обращать внимание на то, что поликлиники трещат по швам – невозможно. Мы постепенно решаем вопрос с дефицитом мест в школах и детсадах. Необходимо рассмотреть и проблему поликлинической помощи за счет краевой программы по строительству лечебных объектов. Такая программа должна быть создана в 2022 году и обеспечена финансированием", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.
Глава региона поручил министерствам здравоохранения и экономики заняться разработкой документа, а администрации Краснодара – подготовить участки, подходящие для строительства поликлиник.
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