https://ria.ru/20210419/pogoda-1728951279.html
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за дождя и сильного ветра, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T15:27
2021-04-19T15:27
2021-04-19T15:27
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за дождя и сильного ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о дожде в Москве и области действует с 21 часа 20 апреля до 9 часов 21 апреля. Предупреждение о сильно ветре с порывами до 17 метров в секунду в столице действуйте с 12 часов 20 апреля до 21 часа 21 апреля; в Подмосковье - с 11 часов 20 апреля до 21 часа 21 апреля.
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гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество