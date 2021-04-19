https://ria.ru/20210419/pogoda-1728951279.html

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за дождя и сильного ветра, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T15:27

2021-04-19T15:27

2021-04-19T15:27

гидрометцентр

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за дождя и сильного ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о дожде в Москве и области действует с 21 часа 20 апреля до 9 часов 21 апреля. Предупреждение о сильно ветре с порывами до 17 метров в секунду в столице действуйте с 12 часов 20 апреля до 21 часа 21 апреля; в Подмосковье - с 11 часов 20 апреля до 21 часа 21 апреля.

https://ria.ru/20210419/pogoda-1728899227.html

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество