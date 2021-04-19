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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за дождя и сильного ветра, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T15:27
2021-04-19T15:27
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за дождя и сильного ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о дожде в Москве и области действует с 21 часа 20 апреля до 9 часов 21 апреля. Предупреждение о сильно ветре с порывами до 17 метров в секунду в столице действуйте с 12 часов 20 апреля до 21 часа 21 апреля; в Подмосковье - с 11 часов 20 апреля до 21 часа 21 апреля.
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москва
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гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

15:27 19.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСофийская набережная в Москве
Софийская набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за дождя и сильного ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение о дожде в Москве и области действует с 21 часа 20 апреля до 9 часов 21 апреля. Предупреждение о сильно ветре с порывами до 17 метров в секунду в столице действуйте с 12 часов 20 апреля до 21 часа 21 апреля; в Подмосковье - с 11 часов 20 апреля до 21 часа 21 апреля.
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ГидрометцентрМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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