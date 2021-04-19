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Синоптики рассказали о погоде в Москве на майские праздники
Синоптики рассказали о погоде в Москве на майские праздники
Потепления в мае можно ожидать ко Дню Победы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T11:47
2021-04-19T11:47
2021-04-19T12:29
евгений тишковец
погода
москва
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Потепления в мае можно ожидать ко Дню Победы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, погода в первые дни месяца погода будет "не шашлычная": ночью — от плюс одного до плюс шести градусов, днем — от плюс 12 до плюс 17. Местами возможны дожди.Уже начиная с 4-5-го числа и до Дня Победы, предварительно, температура на один-два градуса превысит календарную норму: от плюс пяти до плюс десяти ночью и от плюс 15 до плюс 20 в дневные часы.
https://ria.ru/20210417/leto-1728676063.html
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евгений тишковец, погода, москва