https://ria.ru/20210419/pogoda-1728899227.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве на майские праздники

Синоптики рассказали о погоде в Москве на майские праздники

Потепления в мае можно ожидать ко Дню Победы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T11:47

2021-04-19T11:47

2021-04-19T12:29

евгений тишковец

погода

москва

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Потепления в мае можно ожидать ко Дню Победы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, погода в первые дни месяца погода будет "не шашлычная": ночью — от плюс одного до плюс шести градусов, днем — от плюс 12 до плюс 17. Местами возможны дожди.Уже начиная с 4-5-го числа и до Дня Победы, предварительно, температура на один-два градуса превысит календарную норму: от плюс пяти до плюс десяти ночью и от плюс 15 до плюс 20 в дневные часы.

https://ria.ru/20210417/leto-1728676063.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, погода, москва