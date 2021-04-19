https://ria.ru/20210419/podzhog-1728930271.html

Жители частных домов Подмосковья обеспокоены проблемой поджога травы

Жители частных домов Подмосковья обеспокоены проблемой поджога травы

Министр информационной политики Московской области Анастасия Звягина сообщила о росте сообщений по самовольному сжиганию травы вблизи частных домов в регионе. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T13:47

2021-04-19T13:47

2021-04-19T13:47

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

происшествия

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КРАСНОГОРСК, 19 апр – РИА Новости. Министр информационной политики Московской области Анастасия Звягина сообщила о росте сообщений по самовольному сжиганию травы вблизи частных домов в регионе."Появилось много сообщений по поджогу травы. Люди боятся, что огонь перекинется на их дома. Больше всего таких обращений пришло из Раменского округа, где были пожары и люди тушили огонь своими силами", - сказала Звягина на заседании правительства региона в понедельник.Она добавила, что главам муниципалитетов была выслана памятка по проблеме с подробными инструкциями.

https://ria.ru/20210419/subbotniki-1728903898.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), происшествия