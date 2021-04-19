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Жители частных домов Подмосковья обеспокоены проблемой поджога травы
Жители частных домов Подмосковья обеспокоены проблемой поджога травы
Министр информационной политики Московской области Анастасия Звягина сообщила о росте сообщений по самовольному сжиганию травы вблизи частных домов в регионе. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T13:47
2021-04-19T13:47
2021-04-19T13:47
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КРАСНОГОРСК, 19 апр – РИА Новости. Министр информационной политики Московской области Анастасия Звягина сообщила о росте сообщений по самовольному сжиганию травы вблизи частных домов в регионе."Появилось много сообщений по поджогу травы. Люди боятся, что огонь перекинется на их дома. Больше всего таких обращений пришло из Раменского округа, где были пожары и люди тушили огонь своими силами", - сказала Звягина на заседании правительства региона в понедельник.Она добавила, что главам муниципалитетов была выслана памятка по проблеме с подробными инструкциями.
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