https://ria.ru/20210419/podrostki-1728878597.html
Разбившиеся в ДТП в Новочеркасске подростки были пьяны, сообщил источник
Разбившиеся в ДТП в Новочеркасске подростки были пьяны, сообщил источник
Подростки, разбившиеся в ДТП в Новочеркасске Ростовской области, были пьяны, где они взяли спиртное, устанавливается, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T09:37
2021-04-19T09:37
2021-04-19T09:37
дтп под ростовом-на-дону
авто
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Подростки, разбившиеся в ДТП в Новочеркасске Ростовской области, были пьяны, где они взяли спиртное, устанавливается, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.В воскресенье рано утром Hyundai врезался в дерево в районе Машиностроительного переулка в Новочеркасске. В автомобиле было шесть подростков 13-15 лет, пять из них погибли, еще один попал в реанимацию. Как сообщал источник РИА Новости, накануне ДТП подростки отмечали день рождения одного из членов компании.Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
https://ria.ru/20210418/novocherkassk-1728818968.html
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дтп под ростовом-на-дону, авто, происшествия