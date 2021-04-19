https://ria.ru/20210419/podrostki-1728878597.html

Разбившиеся в ДТП в Новочеркасске подростки были пьяны, сообщил источник

Разбившиеся в ДТП в Новочеркасске подростки были пьяны, сообщил источник

Подростки, разбившиеся в ДТП в Новочеркасске Ростовской области, были пьяны, где они взяли спиртное, устанавливается, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T09:37

2021-04-19T09:37

2021-04-19T09:37

дтп под ростовом-на-дону

авто

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Подростки, разбившиеся в ДТП в Новочеркасске Ростовской области, были пьяны, где они взяли спиртное, устанавливается, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.В воскресенье рано утром Hyundai врезался в дерево в районе Машиностроительного переулка в Новочеркасске. В автомобиле было шесть подростков 13-15 лет, пять из них погибли, еще один попал в реанимацию. Как сообщал источник РИА Новости, накануне ДТП подростки отмечали день рождения одного из членов компании.Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

https://ria.ru/20210418/novocherkassk-1728818968.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп под ростовом-на-дону, авто, происшествия