Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210419/podmoskove-1728906543.html
Более 700 тысяч жителей Подмосковья сделали прививку от коронавируса
Более 700 тысяч жителей Подмосковья сделали прививку от коронавируса
Более 700 тысяч человек в Подмосковье привились от COVID-19, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T12:11
2021-04-19T12:11
новости подмосковья
вакцинация россиян от covid-19
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603979645_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_aa3ae89c794a12e9bdf15de0724758a6.jpg
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Более 700 тысяч человек в Подмосковье привились от COVID-19, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области."На данный момент прививка – это единственный надежный способ защиты от COVID-19 и его осложнений. В первую очередь, вакцинацию важно пройти людям старшего возраста, а также лицам с хроническими заболеваниями. Всего в Подмосковье от COVID-19 привились 708 тысяч человек", - приводятся слова главы регионального Минздрава Светланы Стригунковой.Она добавила, что вакцинация проводится бесплатно современным и безопасным препаратом "Спутник V". Сделать прививку без предварительной записи можно в пунктах вакцинации в торговых центрах, а также в мобильных комплексах и МФЦ. Вакцинация в поликлиниках осуществляется по предварительной записи.
https://ria.ru/20210419/podmoskove-1728892920.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603979645_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_c9969f8bea2f1a462d018e3717216c4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, московская область (подмосковье)

Более 700 тысяч жителей Подмосковья сделали прививку от коронавируса

12:11 19.04.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПациент во время прививки вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от COVID-19 в 7-й городской поликлинике Симферополя
Пациент во время прививки вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от COVID-19 в 7-й городской поликлинике Симферополя - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Более 700 тысяч человек в Подмосковье привились от COVID-19, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
"На данный момент прививка – это единственный надежный способ защиты от COVID-19 и его осложнений. В первую очередь, вакцинацию важно пройти людям старшего возраста, а также лицам с хроническими заболеваниями. Всего в Подмосковье от COVID-19 привились 708 тысяч человек", - приводятся слова главы регионального Минздрава Светланы Стригунковой.
Врач во время осмотра пациента. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
11:06Новости Подмосковья
Свыше 200 единиц новой техники поступит окулистам Подмосковья
Она добавила, что вакцинация проводится бесплатно современным и безопасным препаратом "Спутник V". Сделать прививку без предварительной записи можно в пунктах вакцинации в торговых центрах, а также в мобильных комплексах и МФЦ. Вакцинация в поликлиниках осуществляется по предварительной записи.
 
Новости ПодмосковьяВакцинация россиян от COVID-19Московская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:28Дерипаска увидел угрозу госпереворота в Китае
12:26В Новочеркасске объявят траур по погибшим в ДТП подросткам
12:22Жителя Белоруссии приговорили к пяти годам колонии за призыв к насилию
12:18Прага не раскроет Москве детали расследования взрывов во Врбетице
12:17Около 16 миллионов доз "Спутника V" выпустили в гражданский оборот
12:16В Азербайджане сообщили о перестрелке на границе с Ираном
12:15Жителя ДНР приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену
12:14МИД заявил, что США отказались смягчить санкции ООН против КНДР
12:10Отверстие в "Союзе МС-09" просверлили уже на орбите, заявил ученый-медик
12:10В России разрабатывают кожный тест для оценки иммунитета к COVID-19
12:03В Приамурье пожарные спасли новорожденного жеребенка
11:59ФСБ опубликовала видео масштабной операции против подпольных оружейников
11:59В Мосгорсуд поступил иск о признании ФБК* экстремистской организацией
11:57В Приамурье пожарные спасли рыжего кота
11:57В Улан-Удэ загорелся ангар с автомобильными маслами
11:57Навального переведут в стационар областной больницы для осужденных
11:55В МИД назвали число работающих в ЦАР российских инструкторов
11:54Комитет Госдумы обсудил организацию агитации при многодневном голосовании
11:53Попова заявила о формировании двух "российских" штаммов коронавируса
11:51Росавиация назначила авиакомпанию Nordwind для выполнения полетов в Иран
Лента новостейМолния