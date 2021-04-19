https://ria.ru/20210419/podmoskove-1728906543.html

Более 700 тысяч жителей Подмосковья сделали прививку от коронавируса

Более 700 тысяч жителей Подмосковья сделали прививку от коронавируса

Более 700 тысяч человек в Подмосковье привились от COVID-19, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T12:11

2021-04-19T12:11

2021-04-19T12:11

новости подмосковья

вакцинация россиян от covid-19

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Более 700 тысяч человек в Подмосковье привились от COVID-19, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области."На данный момент прививка – это единственный надежный способ защиты от COVID-19 и его осложнений. В первую очередь, вакцинацию важно пройти людям старшего возраста, а также лицам с хроническими заболеваниями. Всего в Подмосковье от COVID-19 привились 708 тысяч человек", - приводятся слова главы регионального Минздрава Светланы Стригунковой.Она добавила, что вакцинация проводится бесплатно современным и безопасным препаратом "Спутник V". Сделать прививку без предварительной записи можно в пунктах вакцинации в торговых центрах, а также в мобильных комплексах и МФЦ. Вакцинация в поликлиниках осуществляется по предварительной записи.

https://ria.ru/20210419/podmoskove-1728892920.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, московская область (подмосковье)