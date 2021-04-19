https://ria.ru/20210419/podmoskove-1728897524.html
В Подмосковье рассказали об активности клещей на территории региона
В Подмосковье рассказали об активности клещей на территории региона
Свыше одной тысячи жителей Подмосковья вакцинировались против энцефалитного клеща с начала года, говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Московской РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T11:29
2021-04-19T11:29
2021-04-19T11:29
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Свыше одной тысячи жителей Подмосковья вакцинировались против энцефалитного клеща с начала года, говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Московской области. "По состоянию на 15 апреля 2021 года в медицинские организации Московской области обратилось 24 человека за медицинской помощью по поводу случаев присасывания клещей, 7 из них - дети. За аналогичный период 2020 года зарегистрировано 531 обращение, в том числе 183 среди детей", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что с начала года в Подмосковье зарегистрировано 9 случаев болезни Лайма, все взрослые, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года."Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в Московской области не зарегистрировано", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20210411/kleschi-1727743632.html
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости
. Свыше одной тысячи жителей Подмосковья
вакцинировались против энцефалитного клеща с начала года, говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Московской области.
"По состоянию на 15 апреля 2021 года в медицинские организации Московской области обратилось 24 человека за медицинской помощью по поводу случаев присасывания клещей, 7 из них - дети. За аналогичный период 2020 года зарегистрировано 531 обращение, в том числе 183 среди детей", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что с начала года в Подмосковье зарегистрировано 9 случаев болезни Лайма, все взрослые, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.
"Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в Московской области не зарегистрировано", - добавили в ведомстве.