Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210419/podmoskove-1728897524.html
В Подмосковье рассказали об активности клещей на территории региона
В Подмосковье рассказали об активности клещей на территории региона
Свыше одной тысячи жителей Подмосковья вакцинировались против энцефалитного клеща с начала года, говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Московской РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T11:29
2021-04-19T11:29
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568476481_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_427941cd468d81fe3a73531c4f9a6a24.jpg
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Свыше одной тысячи жителей Подмосковья вакцинировались против энцефалитного клеща с начала года, говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Московской области. "По состоянию на 15 апреля 2021 года в медицинские организации Московской области обратилось 24 человека за медицинской помощью по поводу случаев присасывания клещей, 7 из них - дети. За аналогичный период 2020 года зарегистрировано 531 обращение, в том числе 183 среди детей", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что с начала года в Подмосковье зарегистрировано 9 случаев болезни Лайма, все взрослые, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года."Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в Московской области не зарегистрировано", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20210411/kleschi-1727743632.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568476481_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ea86ed1cefdcd7975a02ba8ac81f7124.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье)

В Подмосковье рассказали об активности клещей на территории региона

11:29 19.04.2021
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкКлещи в пробирке в лаборатории особо опасных инфекций "Центра гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае"
Клещи в пробирке в лаборатории особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Свыше одной тысячи жителей Подмосковья вакцинировались против энцефалитного клеща с начала года, говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Московской области.
"По состоянию на 15 апреля 2021 года в медицинские организации Московской области обратилось 24 человека за медицинской помощью по поводу случаев присасывания клещей, 7 из них - дети. За аналогичный период 2020 года зарегистрировано 531 обращение, в том числе 183 среди детей", - говорится в сообщении.
Борьба с насекомыми-переносчиками опасных заболеваний - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
11 апреля, 07:20
Эксперт рассказал, что нужно делать при укусе клеща
В пресс-службе добавили, что с начала года в Подмосковье зарегистрировано 9 случаев болезни Лайма, все взрослые, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.
"Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в Московской области не зарегистрировано", - добавили в ведомстве.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:28Дерипаска увидел угрозу госпереворота в Китае
12:26В Новочеркасске объявят траур по погибшим в ДТП подросткам
12:22Жителя Белоруссии приговорили к пяти годам колонии за призыв к насилию
12:18Прага не раскроет Москве детали расследования взрывов во Врбетице
12:17Около 16 миллионов доз "Спутника V" выпустили в гражданский оборот
12:16В Азербайджане сообщили о перестрелке на границе с Ираном
12:15Жителя ДНР приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену
12:14МИД заявил, что США отказались смягчить санкции ООН против КНДР
12:10Отверстие в "Союзе МС-09" просверлили уже на орбите, заявил ученый-медик
12:10В России разрабатывают кожный тест для оценки иммунитета к COVID-19
12:03В Приамурье пожарные спасли новорожденного жеребенка
11:59ФСБ опубликовала видео масштабной операции против подпольных оружейников
11:59В Мосгорсуд поступил иск о признании ФБК* экстремистской организацией
11:57В Приамурье пожарные спасли рыжего кота
11:57В Улан-Удэ загорелся ангар с автомобильными маслами
11:57Навального переведут в стационар областной больницы для осужденных
11:55В МИД назвали число работающих в ЦАР российских инструкторов
11:54Комитет Госдумы обсудил организацию агитации при многодневном голосовании
11:53Попова заявила о формировании двух "российских" штаммов коронавируса
11:51Росавиация назначила авиакомпанию Nordwind для выполнения полетов в Иран
Лента новостейМолния