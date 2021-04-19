https://ria.ru/20210419/podmoskove-1728897524.html

В Подмосковье рассказали об активности клещей на территории региона

В Подмосковье рассказали об активности клещей на территории региона

Свыше одной тысячи жителей Подмосковья вакцинировались против энцефалитного клеща с начала года, говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Московской РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T11:29

2021-04-19T11:29

2021-04-19T11:29

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Свыше одной тысячи жителей Подмосковья вакцинировались против энцефалитного клеща с начала года, говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Московской области. "По состоянию на 15 апреля 2021 года в медицинские организации Московской области обратилось 24 человека за медицинской помощью по поводу случаев присасывания клещей, 7 из них - дети. За аналогичный период 2020 года зарегистрировано 531 обращение, в том числе 183 среди детей", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что с начала года в Подмосковье зарегистрировано 9 случаев болезни Лайма, все взрослые, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года."Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в Московской области не зарегистрировано", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20210411/kleschi-1727743632.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)