https://ria.ru/20210419/podmoskove-1728892920.html

Свыше 200 единиц новой техники поступит окулистам Подмосковья

Свыше 200 единиц новой техники поступит окулистам Подмосковья

Свыше 200 единиц техники для проверки зрения поступит офтальмологам Подмосковья в ближайшее время, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T11:06

2021-04-19T11:06

2021-04-19T11:06

новости подмосковья

светлана стригункова

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/153020/96/1530209603_0:79:1501:923_1920x0_80_0_0_569f4e37ff651567b0d4565a7261c8e8.jpg

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Свыше 200 единиц техники для проверки зрения поступит офтальмологам Подмосковья в ближайшее время, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава."Не всегда заболевания органа зрения имеют выраженную симптоматику, некоторые патологии до определённого момента протекают без каких-либо беспокойств. Важно регулярно проходить обследование у офтальмолога, чтобы обнаружить болезнь на ранней стадии и своевременно начать лечение", - приводятся слова главы ведомства Светланы Стригунковой.По ее словам, новые аппараты поступят в Раменские, Мытищинские, Люберецкие и другие больницы области.

https://ria.ru/20210416/kapremont-1728646122.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана стригункова , московская область (подмосковье)