https://ria.ru/20210419/podmoskove-1728892920.html
Свыше 200 единиц новой техники поступит окулистам Подмосковья
Свыше 200 единиц новой техники поступит окулистам Подмосковья
Свыше 200 единиц техники для проверки зрения поступит офтальмологам Подмосковья в ближайшее время, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T11:06
2021-04-19T11:06
2021-04-19T11:06
новости подмосковья
светлана стригункова
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Свыше 200 единиц техники для проверки зрения поступит офтальмологам Подмосковья в ближайшее время, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава."Не всегда заболевания органа зрения имеют выраженную симптоматику, некоторые патологии до определённого момента протекают без каких-либо беспокойств. Важно регулярно проходить обследование у офтальмолога, чтобы обнаружить болезнь на ранней стадии и своевременно начать лечение", - приводятся слова главы ведомства Светланы Стригунковой.По ее словам, новые аппараты поступят в Раменские, Мытищинские, Люберецкие и другие больницы области.
https://ria.ru/20210416/kapremont-1728646122.html
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светлана стригункова , московская область (подмосковье)