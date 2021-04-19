https://ria.ru/20210419/pitanie-1728880543.html
Кузнецова рассказала о мониторинге за питанием школьников с ОВЗ
Кузнецова рассказала о мониторинге за питанием школьников с ОВЗ
Мониторинг обеспечения школьников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) горячим питанием в соответствии с рекомендациями врачей будет продолжен в... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T09:51
2021-04-19T09:51
2021-04-19T11:34
россия
анна кузнецова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
образование - общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Мониторинг обеспечения школьников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) горячим питанием в соответствии с рекомендациями врачей будет продолжен в российских образовательных учреждениях, рассказала в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.Ранее детский омбудсмен заявила, что по результатам мониторинга, проведенного ее аппаратом в 2020 году, выяснилось, что лишь 8% образовательных учреждений обеспечивают детей с ОВЗ горячим питанием."На самом деле мы провели масштабный мониторинг, он стал очень репрезентативным и показательным. В более 40 тысячах образовательных организаций проверили обеспечение горячим питанием детей с ограниченными возможностями здоровья и, конечно, пришли к неутешительному выводу. Мы сейчас стараемся очень плотно взаимодействовать с родительским сообществом, как показала практика, это самый эффективный способ обратной связи. Мониторинги будут продолжены", - рассказала Кузнецова.Она добавила, что в режиме реального времени аппарат детского омбудсмена следит за тем, что происходит в регионах, следит за организацией питания несовершеннолетних с ОВЗ, "в том числе вместе с коллегами из Роспотребнадзора, прокуратуры, как будут исполняться новые СанПиНы".Кузнецова рассказала, что сегодня многие родители вынуждены приводить детей с ОВЗ в образовательные учреждения после завтрака и забирать после обеда, "потому что ему нельзя есть то, что там предлагают"."Есть ещё одно решение - это отдельные группы. Но мы с вами прекрасно понимаем, что в масштабе больших мегаполисов, да даже в небольших муниципальных образованиях достаточно сложно возить ребенка в какую-то одну группу на другом конце города", - заключила омбудсмен.Читайте полный текст интервью с Анной Кузнецовой >>
https://ria.ru/20210418/golikova-1728812551.html
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РИА Новости
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россия, анна кузнецова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), образование - общество
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости.
Мониторинг обеспечения школьников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) горячим питанием в соответствии с рекомендациями врачей будет продолжен в российских образовательных учреждениях, рассказала в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ
по правам ребенка Анна Кузнецова
.
Ранее детский омбудсмен заявила, что по результатам мониторинга, проведенного ее аппаратом в 2020 году, выяснилось, что лишь 8% образовательных учреждений обеспечивают детей с ОВЗ горячим питанием.
"На самом деле мы провели масштабный мониторинг, он стал очень репрезентативным и показательным. В более 40 тысячах образовательных организаций проверили обеспечение горячим питанием детей с ограниченными возможностями здоровья и, конечно, пришли к неутешительному выводу. Мы сейчас стараемся очень плотно взаимодействовать с родительским сообществом, как показала практика, это самый эффективный способ обратной связи. Мониторинги будут продолжены", - рассказала Кузнецова.
Она добавила, что в режиме реального времени аппарат детского омбудсмена следит за тем, что происходит в регионах, следит за организацией питания несовершеннолетних с ОВЗ, "в том числе вместе с коллегами из Роспотребнадзора
, прокуратуры, как будут исполняться новые СанПиНы".
Кузнецова рассказала, что сегодня многие родители вынуждены приводить детей с ОВЗ в образовательные учреждения после завтрака и забирать после обеда, "потому что ему нельзя есть то, что там предлагают".
"Есть ещё одно решение - это отдельные группы. Но мы с вами прекрасно понимаем, что в масштабе больших мегаполисов, да даже в небольших муниципальных образованиях достаточно сложно возить ребенка в какую-то одну группу на другом конце города", - заключила омбудсмен.