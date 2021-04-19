https://ria.ru/20210419/pereprodazha-1728953382.html

Ростуризм уличил отели в отмене забронированных номеров для перепродажи

Ростуризм уличил отели в отмене забронированных номеров для перепродажи

Ростуризм отмечает случаи отмены брони туристов на проживание в российских гостиницах для перепродажи по более высоким ценам, ведомство совместно с Федеральной... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T15:35

2021-04-19T15:35

2021-04-19T17:05

туризм

новости - туризм

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ростуризм отмечает случаи отмены брони туристов на проживание в российских гостиницах для перепродажи по более высоким ценам, ведомство совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) подготовит для отельеров разъяснения о возможных штрафах, сообщила замруководителя Ростуризма Елена Лысенкова."Есть недобросовестные практики, связанные с односторонней отменой брони, которая поступала ранее туристом, с целью последующей перепродажи по завышенной цене, по более высоким ценам, потому что сейчас ситуация поменялась на рынке", - сказала Лысенкова в ходе совещания в Совфеде."С тем, чтобы это пресечь,... мы совместно с ФАС подготовим разъяснения о требованиях и штрафных санкциях, которые в этот момент могут быть применимы при нарушении прав потребителя в этом случае, направим это всем гостиничным предприятиям, которые классифицированы и находятся в нашем реестре, для недопустимости такого рода практики", - добавила она.Лысенкова также отметила, что многие россияне сейчас столкнулись с отсутствием желаемого номерного фонда в отечественных отелях на майские праздники."Этот период традиционно и в нашей стране, и за рубежом, отмечается высоким сезонным спросом со стороны российских туристов. Поэтому сейчас многие столкнулись с перебронированием, необходимостью искать альтернативные решения и отсутствием номерного фонда на уровне того качества, которое они бы хотели найти", - сказала она.Замглавы Федеральной антимонопольный службы (ФАС) Тимофей Нижегородцев, в свою очередь, также отметил нехватку мест размещения на российских курортах. "Средств размещения в России недостаточно. В среднесрочной и долгосрочной перспективе нужны государственные программы, система экономических мер, которые позволяли бы наращивать мощности по размещению туристов", - сообщил он.

https://ria.ru/20210419/tseny-1728941617.html

https://ria.ru/20210419/otpusk-1728590259.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральное агентство по туризму (ростуризм)