https://ria.ru/20210419/pdd-1728860526.html

В ЛДПР предложили регулировать ПДД федеральным законом

В ЛДПР предложили регулировать ПДД федеральным законом

Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму проект, предлагающий устанавливать правила дорожного движения федеральным законом, а не постановлениями правительства,... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T00:14

2021-04-19T00:14

2021-04-19T00:14

россия

ярослав нилов

лдпр

общество

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму проект, предлагающий устанавливать правила дорожного движения федеральным законом, а не постановлениями правительства, сообщил глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.Изменения предлагается внести в закон "О безопасности дорожного движения".Законопроект, опубликованный в Telegram-канале Нилова, предполагает, что ПДД должны устанавливаться федеральным законом. В то время как сегодня работа над ними поручается федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим контроль за участниками дорожного движения.Авторы отмечают, что на данный момент в ПДД не урегулирован целый ряд вопросов: о тонировке стекол, а также об использование электроскутеров и электросамокатов.В случае принятия законопроект вступит в силу 1 января 2022 года.

https://ria.ru/20210403/nakazanie-1604080834.html

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2021

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россия, ярослав нилов, лдпр, общество