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В ЛДПР предложили регулировать ПДД федеральным законом
В ЛДПР предложили регулировать ПДД федеральным законом
Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму проект, предлагающий устанавливать правила дорожного движения федеральным законом, а не постановлениями правительства,... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T00:14
2021-04-19T00:14
россия
ярослав нилов
лдпр
общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму проект, предлагающий устанавливать правила дорожного движения федеральным законом, а не постановлениями правительства, сообщил глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.Изменения предлагается внести в закон "О безопасности дорожного движения".Законопроект, опубликованный в Telegram-канале Нилова, предполагает, что ПДД должны устанавливаться федеральным законом. В то время как сегодня работа над ними поручается федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим контроль за участниками дорожного движения.Авторы отмечают, что на данный момент в ПДД не урегулирован целый ряд вопросов: о тонировке стекол, а также об использование электроскутеров и электросамокатов.В случае принятия законопроект вступит в силу 1 января 2022 года.
https://ria.ru/20210403/nakazanie-1604080834.html
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россия, ярослав нилов, лдпр, общество

В ЛДПР предложили регулировать ПДД федеральным законом

00:14 19.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобильное движение
Автомобильное движение - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму проект, предлагающий устанавливать правила дорожного движения федеральным законом, а не постановлениями правительства, сообщил глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Изменения предлагается внести в закон "О безопасности дорожного движения".
Законопроект, опубликованный в Telegram-канале Нилова, предполагает, что ПДД должны устанавливаться федеральным законом. В то время как сегодня работа над ними поручается федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим контроль за участниками дорожного движения.
"По мнению правительства Российской Федерации, при утверждении правил дорожного движения постановлением правительства Российской Федерации есть возможность оперативно вносить в них необходимые изменения или уточнять понятия, вызывающие неоднозначное толкование. Данная позиция вызывает сомнение", - говорится в пояснительной записке проекта.
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Авторы отмечают, что на данный момент в ПДД не урегулирован целый ряд вопросов: о тонировке стекол, а также об использование электроскутеров и электросамокатов.
"Полагаем, что сложность дорожно-транспортных отношений требует создания единой системы законодательства и установления правил дорожного движения федеральным законом, что позволит исключить непубличный характер вносимых изменений в правила дорожного движения, в большей степени отразить требования к участникам дорожного движения и их права", - пишут депутаты ЛДПР.
В случае принятия законопроект вступит в силу 1 января 2022 года.
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