https://ria.ru/20210419/pase-1728950308.html

Слуцкий предостерег ПАСЕ от попыток давления на Россию по делу Навального

Слуцкий предостерег ПАСЕ от попыток давления на Россию по делу Навального

Любая попытка ПАСЕ последовать примеру ЕСПЧ и призвать в своей резолюции освободить или изменить меру пресечения блогеру Алексею Навальному будет восприниматься РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T15:22

2021-04-19T15:22

2021-04-19T21:32

россия

леонид слуцкий (политик)

алексей навальный

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Любая попытка ПАСЕ последовать примеру ЕСПЧ и призвать в своей резолюции освободить или изменить меру пресечения блогеру Алексею Навальному будет восприниматься "как вмешательство в дела суверенного российского государства" со всеми "вытекающими последствиями для дальнейшего сотрудничества Москвы и Страсбурга", сообщил в понедельник глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.Как ранее отметила пресс-служба бундестага ФРГ, ПАСЕ 22 апреля в рамках весенней сессии проведет срочные дебаты по ситуации вокруг Алексея Навального."У российской делегации, которая принимает участие в сессии в дистанционном формате, нет иллюзий относительно характера доклада и проекта рекомендаций. Очевидно, они будут носить жесткий антироссийский характер", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Он добавил, что в Ассамблее "все громче звучат грубые и политизированные оценки со ссылками на заведомо ангажированную позицию ЕСПЧ с требованием освобождения "берлинского пациента". Глава комитета назвал это "попыткой оказать давление на судебную систему РФ"."Что понятно уже здесь и сейчас: любая попытка ПАСЕ последовать примеру ЕСПЧ и призвать в своей резолюции освободить или изменить меру пресечения Навальному будет восприниматься как вмешательство в дела суверенного российского государства. Со всеми вытекающими последствиями для дальнейшего сотрудничества Москвы и Страсбурга", - заключил Слуцкий.Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в своем Instagram-аккаунте, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь.На прошлой неделе УФСИН по Владимирской области сообщило РИА Новости, что Навальный с 5 по 9 апреля находился в медико-санитарной части ИК-2 в Покрове, после чего "в связи с улучшением состояния здоровья" был переведен обратно в отряд. В понедельник ведомство сообщило, что комиссия врачей приняла решение перевести заключенного из колонии в стационар областной больницы для осужденных во Владимире.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210419/pase-1728924900.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210418/pase-1728787200.html

https://ria.ru/20210419/navalnyy-1728927604.html

россия

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россия, леонид слуцкий (политик), алексей навальный