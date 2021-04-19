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Слуцкий предостерег ПАСЕ от попыток давления на Россию по делу Навального
Слуцкий предостерег ПАСЕ от попыток давления на Россию по делу Навального
Любая попытка ПАСЕ последовать примеру ЕСПЧ и призвать в своей резолюции освободить или изменить меру пресечения блогеру Алексею Навальному будет восприниматься РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T15:22
2021-04-19T21:32
россия
леонид слуцкий (политик)
алексей навальный
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Любая попытка ПАСЕ последовать примеру ЕСПЧ и призвать в своей резолюции освободить или изменить меру пресечения блогеру Алексею Навальному будет восприниматься "как вмешательство в дела суверенного российского государства" со всеми "вытекающими последствиями для дальнейшего сотрудничества Москвы и Страсбурга", сообщил в понедельник глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.Как ранее отметила пресс-служба бундестага ФРГ, ПАСЕ 22 апреля в рамках весенней сессии проведет срочные дебаты по ситуации вокруг Алексея Навального."У российской делегации, которая принимает участие в сессии в дистанционном формате, нет иллюзий относительно характера доклада и проекта рекомендаций. Очевидно, они будут носить жесткий антироссийский характер", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Он добавил, что в Ассамблее "все громче звучат грубые и политизированные оценки со ссылками на заведомо ангажированную позицию ЕСПЧ с требованием освобождения "берлинского пациента". Глава комитета назвал это "попыткой оказать давление на судебную систему РФ"."Что понятно уже здесь и сейчас: любая попытка ПАСЕ последовать примеру ЕСПЧ и призвать в своей резолюции освободить или изменить меру пресечения Навальному будет восприниматься как вмешательство в дела суверенного российского государства. Со всеми вытекающими последствиями для дальнейшего сотрудничества Москвы и Страсбурга", - заключил Слуцкий.Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в своем Instagram-аккаунте, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь.На прошлой неделе УФСИН по Владимирской области сообщило РИА Новости, что Навальный с 5 по 9 апреля находился в медико-санитарной части ИК-2 в Покрове, после чего "в связи с улучшением состояния здоровья" был переведен обратно в отряд. В понедельник ведомство сообщило, что комиссия врачей приняла решение перевести заключенного из колонии в стационар областной больницы для осужденных во Владимире.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
https://ria.ru/20210419/pase-1728924900.html
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https://ria.ru/20210419/navalnyy-1728927604.html
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россия, леонид слуцкий (политик), алексей навальный

Слуцкий предостерег ПАСЕ от попыток давления на Россию по делу Навального

15:22 19.04.2021 (обновлено: 21:32 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий. Архивное фото
Председатель комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Любая попытка ПАСЕ последовать примеру ЕСПЧ и призвать в своей резолюции освободить или изменить меру пресечения блогеру Алексею Навальному будет восприниматься "как вмешательство в дела суверенного российского государства" со всеми "вытекающими последствиями для дальнейшего сотрудничества Москвы и Страсбурга", сообщил в понедельник глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Как ранее отметила пресс-служба бундестага ФРГ, ПАСЕ 22 апреля в рамках весенней сессии проведет срочные дебаты по ситуации вокруг Алексея Навального.
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"У российской делегации, которая принимает участие в сессии в дистанционном формате, нет иллюзий относительно характера доклада и проекта рекомендаций. Очевидно, они будут носить жесткий антироссийский характер", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Ассамблее "все громче звучат грубые и политизированные оценки со ссылками на заведомо ангажированную позицию ЕСПЧ с требованием освобождения "берлинского пациента". Глава комитета назвал это "попыткой оказать давление на судебную систему РФ".
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"Что понятно уже здесь и сейчас: любая попытка ПАСЕ последовать примеру ЕСПЧ и призвать в своей резолюции освободить или изменить меру пресечения Навальному будет восприниматься как вмешательство в дела суверенного российского государства. Со всеми вытекающими последствиями для дальнейшего сотрудничества Москвы и Страсбурга", - заключил Слуцкий.
Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в своем Instagram-аккаунте, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь.
На прошлой неделе УФСИН по Владимирской области сообщило РИА Новости, что Навальный с 5 по 9 апреля находился в медико-санитарной части ИК-2 в Покрове, после чего "в связи с улучшением состояния здоровья" был переведен обратно в отряд. В понедельник ведомство сообщило, что комиссия врачей приняла решение перевести заключенного из колонии в стационар областной больницы для осужденных во Владимире.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
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Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
 
РоссияЛеонид Слуцкий (политик)Алексей Навальный
 
 
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