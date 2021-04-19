Росавиация выпустила памятки для россиян, находящихся в Турции и Танзании
20:05 19.04.2021 (обновлено: 20:07 19.04.2021)
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Росавиация опубликовала памятки для пассажиров, находящихся в Турции и Танзании, а также имеющих авиабилеты на рейсы туда до 1 июня, следует из материалов на сайте ведомства.
В частности, для уже находящихся в Турции туристов расписано, что делать, если они покупали билет самостоятельно или в рамках турпакета. Например, пассажир находится в Турции и сам покупал билет, но хочет вернуться раньше, ему надо обратиться в свою авиакомпанию для согласования переноса даты вылета и переоформления авиабилета. Это можно сделать через колл-центр или официальный сайт.
Пассажирам с билетами в Турцию до 1 июня рекомендовано обратиться в авиакомпанию, в которой куплен билет, для согласования изменения сроков поездки, пункта назначения или возврата стоимости.
Алгоритм действий указан и для находящихся в иностранном государстве, куда пассажир выехал самостоятельно или транзитом через Турцию.
17 апреля, 16:44ТуризмАвиакомпании составили графики вывоза россиян из Турции
Туристам, которые уже в Танзании, также предложены шаги для купивших билет самостоятельно или в турпакете. Пассажирам с билетами в эту страну до 1 июня рекомендуется обратиться в авиакомпанию, в которой приобретён билет, для согласования изменения сроков поездки, пункта назначения или возврата стоимости.
Оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции ранее решил ограничить авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Организованные туристы, которые сейчас находятся на территории Турции и Танзании по линии туроператоров, смогут вернуться в Россию планово, в соответствии с датами окончания туров. Туристы, которые решат вернуться раньше даты окончания тура, смогут это сделать по согласованию с туроператором.
В свою очередь Ростуризм рекомендовал российским туристам, купившим туры в Турцию или Танзанию с вылетом до 1 июня, перенести поездки или выбрать другие направления. В субботу Росавиация создала оперштаб для организации вывоза россиян из Турции, ситуация находится на постоянном контроле, авиакомпании подтвердили планы по возврату пассажиров из Турции, сформировали графики вывозных рейсов и готовы увеличить их число.