https://ria.ru/20210419/pamyatki-1729000472.html

Росавиация выпустила памятки для россиян, находящихся в Турции и Танзании

Росавиация выпустила памятки для россиян, находящихся в Турции и Танзании

Росавиация опубликовала памятки для пассажиров, находящихся в Турции и Танзании, а также имеющих авиабилеты на рейсы туда до 1 июня, следует из материалов на... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T20:05

2021-04-19T20:05

2021-04-19T20:07

распространение коронавируса

россия

туризм

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

турция

танзания

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Росавиация опубликовала памятки для пассажиров, находящихся в Турции и Танзании, а также имеющих авиабилеты на рейсы туда до 1 июня, следует из материалов на сайте ведомства.В частности, для уже находящихся в Турции туристов расписано, что делать, если они покупали билет самостоятельно или в рамках турпакета. Например, пассажир находится в Турции и сам покупал билет, но хочет вернуться раньше, ему надо обратиться в свою авиакомпанию для согласования переноса даты вылета и переоформления авиабилета. Это можно сделать через колл-центр или официальный сайт.Пассажирам с билетами в Турцию до 1 июня рекомендовано обратиться в авиакомпанию, в которой куплен билет, для согласования изменения сроков поездки, пункта назначения или возврата стоимости.Алгоритм действий указан и для находящихся в иностранном государстве, куда пассажир выехал самостоятельно или транзитом через Турцию.Туристам, которые уже в Танзании, также предложены шаги для купивших билет самостоятельно или в турпакете. Пассажирам с билетами в эту страну до 1 июня рекомендуется обратиться в авиакомпанию, в которой приобретён билет, для согласования изменения сроков поездки, пункта назначения или возврата стоимости.Оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции ранее решил ограничить авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Организованные туристы, которые сейчас находятся на территории Турции и Танзании по линии туроператоров, смогут вернуться в Россию планово, в соответствии с датами окончания туров. Туристы, которые решат вернуться раньше даты окончания тура, смогут это сделать по согласованию с туроператором.В свою очередь Ростуризм рекомендовал российским туристам, купившим туры в Турцию или Танзанию с вылетом до 1 июня, перенести поездки или выбрать другие направления. В субботу Росавиация создала оперштаб для организации вывоза россиян из Турции, ситуация находится на постоянном контроле, авиакомпании подтвердили планы по возврату пассажиров из Турции, сформировали графики вывозных рейсов и готовы увеличить их число.

https://ria.ru/20210417/turtsiya-1728728948.html

https://ria.ru/20210417/turtsiya-1728674553.html

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турция

танзания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), турция, танзания