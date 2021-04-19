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Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
https://ria.ru/20210419/pamyat-1728977401.html
Союзные депутаты назвали приоритетом сохранение памяти о героях войны
Союзные депутаты назвали приоритетом сохранение памяти о героях войны
Парламентарии Союзного государства рекомендовали Постоянному Комитету совместно с ведомствами двух стран активизировать разработку союзных программ и... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T17:39
2021-04-19T17:39
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
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белоруссия
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Парламентарии Союзного государства рекомендовали Постоянному Комитету совместно с ведомствами двух стран активизировать разработку союзных программ и мероприятий, направленных на сохранение памяти о подвигах защитников Отечества в Великую Отечественную войну, сообщает пресс-служба Парламентского Собрания.Такое решение принято на состоявшемся в понедельник заседании Комиссии Парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам. В нем приняли участие представители Постоянного Комитета Союзного государства, представители профильных министерств двух стран, а также члены Молодежной палаты при Парламентском Собрании.Депутатам были представлены отчеты о выполнении союзных проектов "Создание скульптурной композиции для Ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области" и "Капитальный ремонт, реставрация и музеефикация сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой".Парламентарии отметили высокую историческую значимость реализации данных проектов и предложили Минкультам России и Белоруссии выступить госзаказчиками проекта Союзного государства по дальнейшему проведению работ, предусматривающих капитальный ремонт, реставрацию и музеефикацию объектов Брестской крепости, за счет средств бюджета Союзного государства с 2022 года.
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россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), белоруссия

Союзные депутаты назвали приоритетом сохранение памяти о героях войны

17:39 19.04.2021
 
© Фото : пресс-служба Парламентского СобранияУчастники заседания Комиссии Парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам
Участники заседания Комиссии Парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Парламентарии Союзного государства рекомендовали Постоянному Комитету совместно с ведомствами двух стран активизировать разработку союзных программ и мероприятий, направленных на сохранение памяти о подвигах защитников Отечества в Великую Отечественную войну, сообщает пресс-служба Парламентского Собрания.
Такое решение принято на состоявшемся в понедельник заседании Комиссии Парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам. В нем приняли участие представители Постоянного Комитета Союзного государства, представители профильных министерств двух стран, а также члены Молодежной палаты при Парламентском Собрании.
Депутатам были представлены отчеты о выполнении союзных проектов "Создание скульптурной композиции для Ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области" и "Капитальный ремонт, реставрация и музеефикация сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой".
"Основными целями реализации рассматриваемых союзных проектов стали сохранение памяти о подвиге советского народа в борьбе с фашизмом и недопущение попыток фальсификации истории. Инициативы по разработке и выполнению мероприятий проектов были поддержаны депутатами Парламентского Собрания. Финансирование проектов из бюджета Союзного государства осуществлялось в 2018–2020 годах", - отметили в пресс-службе.
Парламентарии отметили высокую историческую значимость реализации данных проектов и предложили Минкультам России и Белоруссии выступить госзаказчиками проекта Союзного государства по дальнейшему проведению работ, предусматривающих капитальный ремонт, реставрацию и музеефикацию объектов Брестской крепости, за счет средств бюджета Союзного государства с 2022 года.
Минск - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
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