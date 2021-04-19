https://ria.ru/20210419/pamyat-1728977401.html

Союзные депутаты назвали приоритетом сохранение памяти о героях войны

Союзные депутаты назвали приоритетом сохранение памяти о героях войны

Парламентарии Союзного государства рекомендовали Постоянному Комитету совместно с ведомствами двух стран активизировать разработку союзных программ и... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T17:39

2021-04-19T17:39

2021-04-19T17:39

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

белоруссия

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Парламентарии Союзного государства рекомендовали Постоянному Комитету совместно с ведомствами двух стран активизировать разработку союзных программ и мероприятий, направленных на сохранение памяти о подвигах защитников Отечества в Великую Отечественную войну, сообщает пресс-служба Парламентского Собрания.Такое решение принято на состоявшемся в понедельник заседании Комиссии Парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам. В нем приняли участие представители Постоянного Комитета Союзного государства, представители профильных министерств двух стран, а также члены Молодежной палаты при Парламентском Собрании.Депутатам были представлены отчеты о выполнении союзных проектов "Создание скульптурной композиции для Ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области" и "Капитальный ремонт, реставрация и музеефикация сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой".Парламентарии отметили высокую историческую значимость реализации данных проектов и предложили Минкультам России и Белоруссии выступить госзаказчиками проекта Союзного государства по дальнейшему проведению работ, предусматривающих капитальный ремонт, реставрацию и музеефикацию объектов Брестской крепости, за счет средств бюджета Союзного государства с 2022 года.

https://ria.ru/20210409/belorussiya-1727495770.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), белоруссия