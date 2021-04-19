https://ria.ru/20210419/oruzhie-1728903974.html
ФСБ опубликовала видео масштабной операции против подпольных оружейников
ФСБ опубликовала видео масштабной операции против подпольных оружейников
Федеральная служба безопасности опубликовала видео операции по пресечению деятельности подпольных оружейников. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T11:59
2021-04-19T11:59
2021-04-19T12:24
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хабаровский край
фсб
происшествия
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Федеральная служба безопасности опубликовала видео операции по пресечению деятельности подпольных оружейников.На кадрах запечатлено задержание причастных к изготовлению и сбыту оружия, а также изъятая продукция: пулеметы, винтовки, ружья, отечественные и иностранные револьверы, артиллерийские боеприпасы, ручные гранаты, мины и патроны.Рейды прошли по всей стране, от Москвы до Вологодской и Псковской областей на севере, Ингушетии и Карачаево-Черкесии на юге, Приморье и Хабаровском крае на востоке.ФСБ регулярно проводит такие операции. Предыдущая состоялась в середине марта — в 28 регионах нашли более 250 стволов. В начале февраля в 19 субъектах силовики обнаружили почти 200 нелегальных единиц оружия, в том числе тяжелого.
https://radiosputnik.ria.ru/20210202/podrolnoe-1595708543.html
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222 ствола: в регионах России прошел рейд подпольных оружейников
Крупномасштабный рейд против подпольных оружейников прошел в 21 регионе России, изъято 222 ствола - от пистолетов до пулеметов, снаряды и гранаты. Операция прошла по всей стране, от Москвы до Вологодской и Псковской областей на севере, Ингушетии и Карачаево-Черкесии на юге, Приморья и Хабаровского края на востоке.
2021-04-19T11:59
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