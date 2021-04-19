СК завел дело после стрельбы у суда в Новосибирске
НОВОСИБИРСК, 19 апр – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске после инцидента в Центральном районном суде, когда обвиняемый в сбыте наркотиков пытался сбежать, но был застрелен, возбудили уголовное дело о покушении на жизнь полицейского, сообщает СУСК по Новосибирской области.
Ранее в главке МВД по Новосибирской области сообщили, что в понедельник во дворе здания Центрального районного суда города Новосибирска задержанный по части 4 статьи 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств) УК РФ предпринял попытку побега из-под стражи, а полицейский-конвойный для предотвращения побега открыл огонь из табельного пистолета и смертельно ранил обвиняемого.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего следственно-арестованного в совершении преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, утром в понедельник следственно-арестованный при его конвоировании в Центральный районный суд Новосибирска для рассмотрения вопроса о продлении ему срока содержания под стражей, в кузове служебной автомашины полиции, припаркованной к служебному входу суда, напал на полицейского.
"Приставил к шее металлический прут и стал высказывать угрозы убийством. Однако злоумышленник не смог довести свой преступный умысел до конца вследствие вмешательства других сотрудников полиции", - сообщили в СУСК.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.