https://ria.ru/20210419/novosibirsk-1728900789.html

СК завел дело после стрельбы у суда в Новосибирске

СК завел дело после стрельбы у суда в Новосибирске

Следователи СК в Новосибирске после инцидента в Центральном районном суде, когда обвиняемый в сбыте наркотиков пытался сбежать, но был застрелен, возбудили... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T11:44

2021-04-19T11:44

2021-04-19T11:44

россия

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 19 апр – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске после инцидента в Центральном районном суде, когда обвиняемый в сбыте наркотиков пытался сбежать, но был застрелен, возбудили уголовное дело о покушении на жизнь полицейского, сообщает СУСК по Новосибирской области.Ранее в главке МВД по Новосибирской области сообщили, что в понедельник во дворе здания Центрального районного суда города Новосибирска задержанный по части 4 статьи 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств) УК РФ предпринял попытку побега из-под стражи, а полицейский-конвойный для предотвращения побега открыл огонь из табельного пистолета и смертельно ранил обвиняемого."Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего следственно-арестованного в совершении преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении.По версии следствия, утром в понедельник следственно-арестованный при его конвоировании в Центральный районный суд Новосибирска для рассмотрения вопроса о продлении ему срока содержания под стражей, в кузове служебной автомашины полиции, припаркованной к служебному входу суда, напал на полицейского.Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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россия, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, новосибирская область, происшествия