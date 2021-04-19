https://ria.ru/20210419/novosibirsk-1728880322.html

В Новосибирске подозреваемого в сбыте наркотиков убили при попытке побега

В Новосибирске подозреваемого в сбыте наркотиков убили при попытке побега

Полицейский в понедельник из табельного пистолета застрелил во дворе Центрального райсуда Новосибирска задержанного по подозрению в сбыте наркотиков мужчину,... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T09:49

2021-04-19T09:49

2021-04-19T09:49

россия

гумвд

новосибирск

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 19 апр – РИА Новости. Полицейский в понедельник из табельного пистолета застрелил во дворе Центрального райсуда Новосибирска задержанного по подозрению в сбыте наркотиков мужчину, пытавшегося сбежать, сообщает главк МВД."Сегодня во дворе здания Центрального районного суда города Новосибирска задержанный по части 4 статьи 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств) Уголовного кодекса РФ предпринял попытку побега из-под стражи. Полицейским-конвойным для предотвращения побега было принято решение открыть огонь из табельного оружия", - говорится в сообщении.В ГУМВД уточнили, что от полученного ранения мужчина скончался в машине скорой помощи."По данному факту начальником ГУМВД России по Новосибирской области назначено проведение служебной проверки", - сообщили в главке.

https://ria.ru/20210105/ubiystvo-1592045003.html

https://ria.ru/20200502/1570880090.html

россия

новосибирск

новосибирская область

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2021

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россия, гумвд, новосибирск, новосибирская область, происшествия