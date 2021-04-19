Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210419/novocherkassk-1728910117.html
В Новочеркасске объявят траур по погибшим в ДТП подросткам
В Новочеркасске объявят траур по погибшим в ДТП подросткам
В Новочеркасске, где в ДТП погибли пятеро подростков после того, как они сели в состоянии алкогольного опьянения, объявят траур. Об этом сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T12:26
2021-04-19T14:37
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
дтп под ростовом-на-дону
новочеркасск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/12/1728808780_0:2:1001:565_1920x0_80_0_0_1161cc85cd90bcf28fca05aaa81dea87.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апр — РИА Новости, Юлия Насулина. В Новочеркасске, где в ДТП погибли пятеро подростков после того, как они сели в состоянии алкогольного опьянения, объявят траур. Об этом сообщил РИА Новости представитель администрации города.Собеседник уточнил, что завтра отменят все развлекательные мероприятия, а также приспустят флаги.В воскресенье рано утром Hyundai врезался в дерево в районе Машиностроительного переулка. По предварительным данным, за рулем находился подросток — он не справился с управлением. Всего в автомобиле находились шесть человек, все они — несовершеннолетние. Пять из них погибли, еще один находится в реанимации.Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, накануне аварии компания отмечала день рождения одного из участников: все они пили алкоголь, а после этого сели в машину.Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Глава СК Александр Бастрыкин взял расследование на личный контроль.
https://radiosputnik.ria.ru/20210418/dtp-1728824574.html
https://ria.ru/20210418/rostov-1728841224.html
новочеркасск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/12/1728808780_0:0:829:621_1920x0_80_0_0_121a18a2a6e6313cce113f041886267b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, дтп под ростовом-на-дону, новочеркасск, происшествия

В Новочеркасске объявят траур по погибшим в ДТП подросткам

12:26 19.04.2021 (обновлено: 14:37 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области / Перейти в фотобанкАвтомобиль, которым управлял подросток, на месте аварии
Автомобиль, которым управлял подросток, на месте аварии - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апр — РИА Новости, Юлия Насулина. В Новочеркасске, где в ДТП погибли пятеро подростков после того, как они сели в состоянии алкогольного опьянения, объявят траур. Об этом сообщил РИА Новости представитель администрации города.
Собеседник уточнил, что завтра отменят все развлекательные мероприятия, а также приспустят флаги.
Видео из машины, в которой насмерть разбились пятеро подростков - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
18 апреля, 16:28
СМИ показали видео из авто, в котором разбились новочеркасские школьники
В воскресенье рано утром Hyundai врезался в дерево в районе Машиностроительного переулка. По предварительным данным, за рулем находился подросток — он не справился с управлением. Всего в автомобиле находились шесть человек, все они — несовершеннолетние. Пять из них погибли, еще один находится в реанимации.
Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, накануне аварии компания отмечала день рождения одного из участников: все они пили алкоголь, а после этого сели в машину.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Глава СК Александр Бастрыкин взял расследование на личный контроль.
На месте ДТП в Новочеркасске, Ростовская область - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
18 апреля, 19:37
Соседи рассказали о погибших в ДТП под Ростовом-на-Дону подростках
 
Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинДТП под Ростовом-на-ДонуНовочеркасскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:13Ученый: космонавты будут больше облучаться на новой станции, чем на МКС
04:08Россиянам объяснили, зачем звонят "бесплатные" юристы
03:56СМИ: британцев предупредили о деятельности "враждебных стран" в соцсетях
03:52Искусственный интеллект научился воссоздавать утраченные шедевры
03:45Axios: посол США отказался покинуть Россию, несмотря на рекомендацию МИД
03:33CNN: в США готовятся протесты на фоне обсуждения вердикта по делу Флойда
03:22США обвинили Россию в эскалации из-за ограничений в Черном море
03:11Эпидемиолог Роспотребнадзора назвала ситуацию с COVID-19 нестабильной
03:08Источник назвал даты коммерческих пусков ракет "Союз"
03:00В пять раз снизить затраты на отопление цехов поможет система из России
02:52Мясников развеял миф о магнитных бурях
02:44Под завалами дома в Нижегородской области нашли тело ребенка
02:21Эксперт сказал, какое приложение надо удалить для ускорения смартфона
02:17В Киеве обвинили Россию в превращении Украины в "аграрную провинцию"
02:07Иммунолог назвала средство от коронавируса при ослабленном иммунитете
02:01Зеленского высмеяли за слова об успехе Украины в космосе
01:51Пострадавшие при ЧП с газом в Нижегородской области получат компенсацию
01:44ХДС поддержал Армина Лашета в качестве кандидата на пост канцлера ФРГ
01:34В Нижегородской области ликвидировали открытое горение в жилом доме
01:27Руанда заявила об ответственности Парижа за "заранее предвидимый" геноцид
Лента новостейМолния