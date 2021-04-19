https://ria.ru/20210419/novocherkassk-1728910117.html
В Новочеркасске объявят траур по погибшим в ДТП подросткам
В Новочеркасске объявят траур по погибшим в ДТП подросткам
В Новочеркасске, где в ДТП погибли пятеро подростков после того, как они сели в состоянии алкогольного опьянения, объявят траур. Об этом сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T12:26
2021-04-19T12:26
2021-04-19T14:37
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
дтп под ростовом-на-дону
новочеркасск
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апр — РИА Новости, Юлия Насулина. В Новочеркасске, где в ДТП погибли пятеро подростков после того, как они сели в состоянии алкогольного опьянения, объявят траур. Об этом сообщил РИА Новости представитель администрации города.Собеседник уточнил, что завтра отменят все развлекательные мероприятия, а также приспустят флаги.В воскресенье рано утром Hyundai врезался в дерево в районе Машиностроительного переулка. По предварительным данным, за рулем находился подросток — он не справился с управлением. Всего в автомобиле находились шесть человек, все они — несовершеннолетние. Пять из них погибли, еще один находится в реанимации.Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, накануне аварии компания отмечала день рождения одного из участников: все они пили алкоголь, а после этого сели в машину.Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Глава СК Александр Бастрыкин взял расследование на личный контроль.
https://radiosputnik.ria.ru/20210418/dtp-1728824574.html
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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, дтп под ростовом-на-дону, новочеркасск, происшествия
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апр — РИА Новости, Юлия Насулина.
В Новочеркасске
, где в ДТП погибли пятеро подростков после того, как они сели в состоянии алкогольного опьянения, объявят траур. Об этом сообщил РИА Новости представитель администрации города.
Собеседник уточнил, что завтра отменят все развлекательные мероприятия, а также приспустят флаги.
В воскресенье рано утром Hyundai врезался в дерево в районе Машиностроительного переулка. По предварительным данным, за рулем находился подросток — он не справился с управлением. Всего в автомобиле находились шесть человек, все они — несовершеннолетние. Пять из них погибли, еще один находится в реанимации.
Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, накануне аварии компания отмечала день рождения одного из участников: все они пили алкоголь, а после этого сели в машину.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Глава СК Александр Бастрыкин взял расследование на личный контроль.