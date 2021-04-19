https://ria.ru/20210419/novocherkassk-1728889305.html

По делу о ДТП под Ростовом назначили экспертизы

По делу о ДТП под Ростовом назначили экспертизы

Следователи назначили судебные экспертизы по делу о ДТП в Новочеркасске Ростовской области, где погибли пять подростков, сообщил журналистам представитель СУСК... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T10:52

2021-04-19T10:52

2021-04-19T10:52

дтп под ростовом-на-дону

новочеркасск

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апр - РИА Новости. Следователи назначили судебные экспертизы по делу о ДТП в Новочеркасске Ростовской области, где погибли пять подростков, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.В воскресенье рано утром Hyundai врезался в дерево в районе Машиностроительного переулка в Новочеркасске. В автомобиле было шесть подростков, пять из них погибли, еще один попал в реанимацию. Как сообщали источники РИА Новости, накануне ДТП подростки отмечали день рождения одного из членов компании, а потом сели в машину пьяными. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"."В рамках расследования уголовного дела следствием назначено проведение судебно-автотехнической экспертизы и шесть судебно-медицинских экспертиз", - сказал представитель ведомства.По данным следствия, в машине были подростки 14 и 15 лет - две девочки и четверо мальчиков.

https://ria.ru/20210419/podrostki-1728878597.html

https://ria.ru/20210418/novocherkassk-1728818968.html

новочеркасск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп под ростовом-на-дону, новочеркасск, происшествия