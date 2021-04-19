https://ria.ru/20210419/nizkayasamootsenka-1728608751.html

Почему партнер с низкой самооценкой – смерть для отношений?

Почему партнер с низкой самооценкой – смерть для отношений?

Любви тоже нужно учиться. Как вам такое? С детства нас учат математике, литературе, истории... но никогда - "как любить другого человека". Для построения здоровых отношений есть правила, которые тоже требуют изучения и запоминания. Что это за правила? Как отличить любовь от влюбленности и почему отношения - это больше про "правильно договориться"?

2021-04-19T12:00

2021-04-19T12:00

2021-04-19T12:22

страхи/ошибки

лариса овчаренко

самооценка

подкаст

психология

семья

любовь

общество

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Почему партнер с низкой самооценкой – смерть для отношений? Любви тоже нужно учиться. Как вам такое? С детства нас учат математике, литературе, истории... но никогда - "как любить другого человека". Для построения здоровых отношений есть правила, которые тоже требуют изучения и запоминания. Что это за правила? Как отличить любовь от влюбленности и почему отношения - это больше про "правильно договориться"? audio/mpeg

Почему партнер с низкой самооценкой – смерть для отношений? Любви тоже нужно учиться. Как вам такое? С детства нас учат математике, литературе, истории... но никогда - "как любить другого человека". Для построения здоровых отношений есть правила, которые тоже требуют изучения и запоминания. Что это за правила? Как отличить любовь от влюбленности и почему отношения - это больше про "правильно договориться"? audio/mpeg

О том, почему партнер с низкой самооценкой – смерть для отношений, как это работает и что с этим делать говорим с кандидатом психологических наук, доцентом, заведующей кафедрой социологии и психолого-социальных технологий Московского Городского университета Ларисой Овчаренко и клиническим психологом, когнитивно-поведенческим психотерапевтом, основателем психологического центра Григорием Мисютиным. 1:05 Что такое "низкая самооценка"?3:05 Отношения типа "жертва-агрессор-спасатель"5:35 Ревность и самооценка6:25 Вначале позаботься о себе, потом о партнере, а затем о детях13:35 Что сделать, чтобы вырваться из этого треугольника?20:20 3 вопроса себе для диагностики низкой самооценкиЭпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас принять участие в записи подкаста "Страхи/Ошибки" и вместе с экспертами, психологами и коучами попробовать разобраться в ваших страхах и обсудить совершенные когда-то ошибки.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, лариса овчаренко, самооценка, подкаст, психология, семья, любовь, общество