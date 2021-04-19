https://ria.ru/20210419/nizkayasamootsenka-1728608751.html
Почему партнер с низкой самооценкой – смерть для отношений?
Почему партнер с низкой самооценкой – смерть для отношений?
Любви тоже нужно учиться. Как вам такое? С детства нас учат математике, литературе, истории... но никогда - "как любить другого человека". Для построения здоровых отношений есть правила, которые тоже требуют изучения и запоминания. Что это за правила? Как отличить любовь от влюбленности и почему отношения - это больше про "правильно договориться"?
2021-04-19T12:00
2021-04-19T12:00
2021-04-19T12:22
страхи/ошибки
лариса овчаренко
самооценка
подкаст
психология
семья
любовь
общество
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Почему партнер с низкой самооценкой – смерть для отношений?
Любви тоже нужно учиться. Как вам такое? С детства нас учат математике, литературе, истории... но никогда - "как любить другого человека". Для построения здоровых отношений есть правила, которые тоже требуют изучения и запоминания. Что это за правила? Как отличить любовь от влюбленности и почему отношения - это больше про "правильно договориться"?
audio/mpeg
Почему партнер с низкой самооценкой – смерть для отношений?
Любви тоже нужно учиться. Как вам такое? С детства нас учат математике, литературе, истории... но никогда - "как любить другого человека". Для построения здоровых отношений есть правила, которые тоже требуют изучения и запоминания. Что это за правила? Как отличить любовь от влюбленности и почему отношения - это больше про "правильно договориться"?
audio/mpeg
О том, почему партнер с низкой самооценкой – смерть для отношений, как это работает и что с этим делать говорим с кандидатом психологических наук, доцентом, заведующей кафедрой социологии и психолого-социальных технологий Московского Городского университета Ларисой Овчаренко и клиническим психологом, когнитивно-поведенческим психотерапевтом, основателем психологического центра Григорием Мисютиным. 1:05 Что такое "низкая самооценка"?3:05 Отношения типа "жертва-агрессор-спасатель"5:35 Ревность и самооценка6:25 Вначале позаботься о себе, потом о партнере, а затем о детях13:35 Что сделать, чтобы вырваться из этого треугольника?20:20 3 вопроса себе для диагностики низкой самооценкиЭпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас принять участие в записи подкаста "Страхи/Ошибки" и вместе с экспертами, психологами и коучами попробовать разобраться в ваших страхах и обсудить совершенные когда-то ошибки.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, лариса овчаренко, самооценка, подкаст, психология, семья, любовь, общество
Почему партнер с низкой самооценкой – смерть для отношений?
12:00 19.04.2021 (обновлено: 12:22 19.04.2021)
Любви тоже нужно учиться. Как вам такое? С детства нас учат математике, литературе, истории... но никогда - "как любить другого человека". Для построения здоровых отношений есть правила, которые тоже требуют изучения и запоминания. Что это за правила? Как отличить любовь от влюбленности и почему отношения - это больше про "правильно договориться"?
О том, почему партнер с низкой самооценкой – смерть для отношений, как это работает и что с этим делать говорим с кандидатом психологических наук, доцентом, заведующей кафедрой социологии и психолого-социальных технологий Московского Городского университета Ларисой Овчаренко и клиническим психологом, когнитивно-поведенческим психотерапевтом, основателем психологического центра Григорием Мисютиным.
1:05 Что такое "низкая самооценка"?
3:05 Отношения типа "жертва-агрессор-спасатель"
5:35 Ревность и самооценка
6:25 Вначале позаботься о себе, потом о партнере, а затем о детях
13:35 Что сделать, чтобы вырваться из этого треугольника?
20:20 3 вопроса себе для диагностики низкой самооценки
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
Приглашаем
вас принять участие в записи подкаста "Страхи/Ошибки" и вместе с экспертами, психологами и коучами попробовать разобраться в ваших страхах и обсудить совершенные когда-то ошибки.
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