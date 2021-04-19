Светлый человек: история воспитанника детской деревни и его наставников
10:00 19.04.2021 (обновлено: 10:01 19.04.2021)
© РИА Новости / Алексей КуденкоДети делают поделки во время мастер - класса в "Детской деревне – SOS"
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. "Детские деревни – SOS" – сообщество семей, которые занимаются воспитанием тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Детская деревня – это уникальная альтернатива детским домам. Это место где дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, живут в семейных домах, вместе с мамами, братьями и сестрами.
Людмила Ухина в роли приемной мамы воспитывает 19-летнего Кузьму. О том, кто помогал молодому человеку преодолевать трудности и достигать успехов, в материале проекта "Взрослый рядом".
Дети на территории "Детской деревни – SOS"
Людмила Ухина по образованию педагог, учитель начальных классов. Стаж ее работы в школе более 20 лет. Педагогика для Людмилы настоящее призвание, учить детей для нее было не просто работой, а смыслом жизни. Единственный минус – в школе приходилось на полставки исполнять функции завуча, а это рутина, тонны бумажной работы и отчетности. Женщина мечтала дальше заниматься педагогикой, но чтобы не отвлекаться на бюрократические моменты.
И однажды желание Людмилы сбылось. Ей предложили стать наставником в детской деревне под Орлом.
"Мне очень захотелось себя там попробовать. Я так задержалась здесь на 21 год. Сама детская деревня – это особая помощь детям-сиротам, которые остались без родителей. Наша детская деревня – это просто красота, она находится в яблоневом саду. У нас 12 семейных домов. У каждой семьи двухэтажный домик", – рассказала Людмила Ухина.
Педагог-организатор "Детской деревни – SOS Лаврово" Андрей Звеков рассказал, что сейчас в ней 11 приемных мам и еще одна полная семья с мамой и папой, а число воспитанников перевалило за 60.
"Буквально вчера у нас появился 61-й житель деревни – маленький мальчик, ему год и восемь месяцев", – сказал Звеков.
Подростки играют в шахматы в "Детской деревне – SOS"
У Людмилы Ухиной сейчас на воспитании шесть детей. Самый взрослый из них Кузьма, ему 19. И хотя обычно воспитанники остаются в детской деревне до 18 лет, Кузьма пока не планирует покидать маму.
"Так как он у меня инвалид детства, я просто не могу его пока от себя отпустить. Он смеется, говорит: "Я пока не женюсь, мам, у тебя здесь буду"", – рассказала Людмила Ухина.
Как появился Кузьма
Кузьма появился в детской деревне в 2012 году. Его прежних опекунов лишили прав, и региональный департамент образования предложил взять подростка и его брата в детскую деревню.
Как рассказал Андрей Звеков, до этого в детской деревне не было опыта воспитания детей с ДЦП. Из-за этого в организации немного волновались.
Еще педагог-организатор переживал, как Кузьму примут в коллективе. Но переживания были напрасны, Кузьма в короткий срок превратился во всеобщего любимчика.
"У него очень характер добрый, он вообще очень светлый человек. Сразу все на это обратили внимание. К нему сразу все прониклись, все воспылали к нему нежным отношением, дружелюбием. И все начали по мере возможности помогать. Хотя считается, что детский коллектив – он жесткий, но по отношению к нему я никогда этот жесткости точно не видел и не чувствовал. Очень толерантное, доброе и миролюбивое отношение", – рассказал Андрей Звеков.
Всем миром вытянули
Людмила Ухина вспоминает, что Кузьме была нужна специальная логопедическая школа, так как у него проблемы с речью. Воспитанник был направлен в речевую школу для детей с тяжелыми нарушениями речи. Он начал учиться в пятом классе, но не потянул нагрузку.
"Он не мог писать, он писал так, что все слова у него были в одном предложении. Очень плохо разговаривал. Потом его перевели в четвертый класс. И в четвертом классе тоже появились трудности, он просто не хотел учиться. Потом уже была созвана медико-педагогическая комиссия, где решался вопрос перевести его в более слабую школу. Для умственно-отсталых детей", – сказала Людмила Ухова.
Приемная мама очень не хотела чтобы Кузьма отправлялся в эту школу. Она видела, что у него есть потенциал к учебе, просто его необходимо раскрыть.
"Я попросила членов комиссии дать ему еще один шанс, оставить на второй год, но не отправлять его в другую школу. Потому что там бы он совсем потерялся", – сказала Людмила Ухова.
© Фото из личного архива Людмилы УхинойКузьма – воспитанник "Детской деревни – SOS" (в центре)
© Фото из личного архива Людмилы Ухиной
Кузьма – воспитанник "Детской деревни – SOS" (в центре)
Начался период, который сама Людмила характеризует как трудный. Дома с Кузьмой занимался самый лучший логопед. Также ему проводили массаж языка. И, конечно, мама как профессиональный педагог отдавала все силы на занятия с Кузьмой.
"В тесном содружестве и с классным руководителем, и с замдиректора школы он стал подтягиваться. В итоге он закончил школу с двумя тройками. Он очень трудолюбивый, постоянно занимался, хотел быть как все. И в школе очень добрые люди оказались, мы можно сказать все вместе вытянули Кузьму", – отметила Людмила Ухина.
Кроме проблем с речью у Кузьмы была нарушена координация движений. Людмила возила его на занятия на специальные корейские массажеры.
"И у него походка выровнялась, раньше было если он побежит, то обязательно упадет. А теперь он ходит, как нормальный обычный человек", – сказала Людмила Ухова.
Кикбоксинг, плавание, баян
По окончании школы молодой человек поступил в строительный колледж.
"С 1 сентября он обучается там. Ему очень нравится. Он очень-очень переживал, как его там примут, все-таки дефект речи остался. Поймут ли его там. Пока сейчас проблем нет. Он очень добросовестный, занятия не пропускает. И учиться Кузьме пока нравится", – отметила Ухова.
В дальнейшем Кузьма хочет работать по профессии, быть каменщиком или маляром-штукатуром. Практикуется молодой человек прямо в детской деревне.
"У нас есть один мастер на всю деревню, и Кузьма у него первый помощник. Он всегда смотрит, как он что делает, как ремонтирует кран, как вантузом работает. У Кузьмы есть к таким вещам способности", – рассказала Людмила Ухова.
Хотя учеба занимает львиную долю времени, Кузьма старается выкраивать часы и для хобби. А любимых занятий у молодого человека сразу несколько. Во-первых, он занимается плаванием. Если поначалу занятия в бассейне ему давались с трудом, то сейчас дело пошло на лад.
"У нас дети ездят в бассейн. Я Кузьму тоже взял и только потом понял, что это большой риск, когда увидел, что он в бассейне начал барахтаться. Но постепенно это страх из него ушел, и он начал плавать. Сначала очень корявенько, потом уже лучше", – сказал Андрей Звеков.
© Фото из личного архива Людмилы УхинойКузьма – воспитанник "Детской деревни – SOS"
© Фото из личного архива Людмилы Ухиной
Кузьма – воспитанник "Детской деревни – SOS"
А еще молодой человек осваивает кикбоксинг и играет в клубе на баяне.
"Он из-за техникума не успевает по времени на музыкальный кружок, так он сам договорился с педагогом и ходит к нему один в клуб и там дополнительно занимается", – сообщила Людмила Ухова.
Но, разумеется, это все не во вред учебе. На будущее у Кузьмы амбициозные задачи. В дальнейших планах у воспитанника детской деревни продолжить образование и поступить в аграрный университет.