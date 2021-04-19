Боррель призвал Россию отвести войска от границы с Украиной
10:39 19.04.2021 (обновлено: 11:48 19.04.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
БРЮССЕЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Отношения России и Евросоюза не улучшаются, рост напряженности продолжается, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Отношения с Россией не улучшаются, напротив, растет напряженность на различных направлениях", - сказал Боррель в видеообращении перед конференцией глав МИД ЕС по видеосвязи.
В частности, он сообщил, что в ЕС продолжают выражать обеспокоенность состоянием здоровья Алексея Навального. "Мы получили письмо от его команды. Мы очень обеспокоены ситуацией с его здоровьем", - сказал Боррель. Он также напомнил, что российские власти "несут ответственность за состояние здоровья Алексея Навального".
Навальный (ему в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше" на 3,5 года колонии общего режима) ранее написал в своем Instagram-аккаунте, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь. Адвокаты Навального Вадим Кобзев и Михайлова 7 апреля приехали в колонию, где содержится Навальный, и провели там около двух с половиной часов. По словам Михайловой, ее подзащитному предлагают лечение "Диклофенаком" и никотиновой кислотой, но он от них отказывается.
Глава евродипломатии также отметил опасную ситуацию на границе с Украиной. "Что касается ситуации на границах Украины, развёртывании российских сил. Ситуация остается очень опасной, мы призываем Россию вывести войска от украинской границы", - подчеркнул Боррель.
Он напомнил, что перед главами МИД ЕС в понедельник по видеосвязи также выступит их украинский коллега Дмитрий Кулеба.
Кроме того, на встрече будут обсуждаться обвинения Чехии в адрес России по взрывам 2014 года и высылка дипломатов.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Чешский премьер Андрей Бабиш сообщил в субботу вечером, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В свою очередь, первый вице-премьер и глава МИД Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов. В воскресенье было объявлено об ответных мерах России на высылку ее дипломатов из Праги. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено о том, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть территорию РФ в течение 24 часов.
МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву в чешской Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными. Министерство также выразило чешским властям решительный протест и пообещало, что Москва примет ответные меры.