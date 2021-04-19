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Жителей Улан-Удэ обвинили в нападении на мальчика, защищавшего деда
Жителей Улан-Удэ обвинили в нападении на мальчика, защищавшего деда
Двое мужчин и две женщины в Улан-Удэ обвиняются в разбойном нападении на 12-летнего мальчика, который защищал своего деда от пьяной компании, выпрашивавшей у... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T12:38
2021-04-19T12:38
республика бурятия
следственный комитет россии (ск рф)
улан-удэ
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 19 апр - РИА Новости. Двое мужчин и две женщины в Улан-Удэ обвиняются в разбойном нападении на 12-летнего мальчика, который защищал своего деда от пьяной компании, выпрашивавшей у него деньги, сообщает пресс-служба регионального главка СК РФ.По данным следователей, в одном из домов Улан-Удэ компания, злоупотреблявшая спиртным, нередко ходила к одному из пожилых соседей и выпрашивала деньги. Однако приехавший на выходные к деду 12-летний внук запретил им приходить. По информации следователей, в субботу после очередного застолья пьяная компания и мальчик столкнулись в подъезде, один из взрослых нанес ребенку удар по голове, после чего они начали избивать его, а одна из соучастниц похитила тысячу рублей. Мальчику удалось убежать и вызвать полицию, которая и задержала всех четверых."В Октябрьском районе задержаны четверо местных жителей, обвиняемых в разбойном нападении на несовершеннолетнего… Возбуждено уголовное дело в отношении четверых местных жителей, двух мужчин и двух женщин в возрасте от 27 до 33 лет, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой)", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что в данный момент решается вопрос об аресте обвиняемых.
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республика бурятия, следственный комитет россии (ск рф), улан-удэ, происшествия

Жителей Улан-Удэ обвинили в нападении на мальчика, защищавшего деда

12:38 19.04.2021
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© Фото : СК РФ
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КРАСНОЯРСК, 19 апр - РИА Новости. Двое мужчин и две женщины в Улан-Удэ обвиняются в разбойном нападении на 12-летнего мальчика, который защищал своего деда от пьяной компании, выпрашивавшей у него деньги, сообщает пресс-служба регионального главка СК РФ.
По данным следователей, в одном из домов Улан-Удэ компания, злоупотреблявшая спиртным, нередко ходила к одному из пожилых соседей и выпрашивала деньги. Однако приехавший на выходные к деду 12-летний внук запретил им приходить. По информации следователей, в субботу после очередного застолья пьяная компания и мальчик столкнулись в подъезде, один из взрослых нанес ребенку удар по голове, после чего они начали избивать его, а одна из соучастниц похитила тысячу рублей. Мальчику удалось убежать и вызвать полицию, которая и задержала всех четверых.
"В Октябрьском районе задержаны четверо местных жителей, обвиняемых в разбойном нападении на несовершеннолетнего… Возбуждено уголовное дело в отношении четверых местных жителей, двух мужчин и двух женщин в возрасте от 27 до 33 лет, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой)", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в данный момент решается вопрос об аресте обвиняемых.
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Республика БурятияСледственный комитет России (СК РФ)Улан-УдэПроисшествия
 
 
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