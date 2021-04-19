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Совет ЕС расширил санкции против Мьянмы
Совет ЕС расширил санкции против Мьянмы
ЕС в понедельник расширил санкции против Мьянмы за подавление акций протеста после военного переворота в этой стране, в санкционный список добавлены 10... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T17:00
2021-04-19T21:11
совет ес
евросоюз
мьянма
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 19 апр – РИА Новости. ЕС в понедельник расширил санкции против Мьянмы за подавление акций протеста после военного переворота в этой стране, в санкционный список добавлены 10 фигурантов и две организации, говорится в распространенном заявлении Совета ЕС.Сообщается, что в числе добавленных в санкционный список физлиц значатся в основном высшие чиновники руководящего в настоящее время Государственного административного совета Мьянмы. Кроме того, под ограничительные меры попали также две организации: Myanmar Economic Holdings Ltd (MEHL) и Myanmar Economic Corporation (MEC), которые в ЕС считают причастными к поддержке "военной хунты".Главы МИД стран Евросоюза 22 марта утвердили введение санкций в отношении 11 физлиц, причастных к военному перевороту и преследованиям протестующих в Мьянме, включая главнокомандующего Мин Аунг Хлаинга и заместителя главнокомандующего Со Вина. Еще одним фигурантом тогда стал новый глава избирательной комиссии. Санкции включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов.Вооружённые силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года в пользу правившей тогда партии и нежеланием гражданских властей её расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. Позднее официальный представитель военных властей назвал другой предполагаемый срок проведения выборов: в течение двух лет.Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув свои рабочие места.
https://ria.ru/20210322/myanma-1602323614.html
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совет ес, евросоюз, мьянма, в мире

Совет ЕС расширил санкции против Мьянмы

17:00 19.04.2021 (обновлено: 21:11 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВход в здание Европейского совета в Брюсселе
Вход в здание Европейского совета в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 19 апр – РИА Новости. ЕС в понедельник расширил санкции против Мьянмы за подавление акций протеста после военного переворота в этой стране, в санкционный список добавлены 10 фигурантов и две организации, говорится в распространенном заявлении Совета ЕС.
Сообщается, что в числе добавленных в санкционный список физлиц значатся в основном высшие чиновники руководящего в настоящее время Государственного административного совета Мьянмы. Кроме того, под ограничительные меры попали также две организации: Myanmar Economic Holdings Ltd (MEHL) и Myanmar Economic Corporation (MEC), которые в ЕС считают причастными к поддержке "военной хунты".
Акция протеста против военного переворота в Мандалае, Мьянма - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 14:50
Евросоюз ввел санкции против военного руководства Мьянмы
Главы МИД стран Евросоюза 22 марта утвердили введение санкций в отношении 11 физлиц, причастных к военному перевороту и преследованиям протестующих в Мьянме, включая главнокомандующего Мин Аунг Хлаинга и заместителя главнокомандующего Со Вина. Еще одним фигурантом тогда стал новый глава избирательной комиссии. Санкции включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов.
Вооружённые силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года в пользу правившей тогда партии и нежеланием гражданских властей её расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. Позднее официальный представитель военных властей назвал другой предполагаемый срок проведения выборов: в течение двух лет.
Акция протеста против военного переворота в Мандалае, Мьянма - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 19:39
В ООН заявили о 707 убитых с начала кризиса в Мьянме
Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув свои рабочие места.
 
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