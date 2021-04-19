https://ria.ru/20210419/myanma-1728970565.html

Совет ЕС расширил санкции против Мьянмы

Совет ЕС расширил санкции против Мьянмы

ЕС в понедельник расширил санкции против Мьянмы за подавление акций протеста после военного переворота в этой стране, в санкционный список добавлены 10... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T17:00

2021-04-19T17:00

2021-04-19T21:11

совет ес

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мьянма

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БРЮССЕЛЬ, 19 апр – РИА Новости. ЕС в понедельник расширил санкции против Мьянмы за подавление акций протеста после военного переворота в этой стране, в санкционный список добавлены 10 фигурантов и две организации, говорится в распространенном заявлении Совета ЕС.Сообщается, что в числе добавленных в санкционный список физлиц значатся в основном высшие чиновники руководящего в настоящее время Государственного административного совета Мьянмы. Кроме того, под ограничительные меры попали также две организации: Myanmar Economic Holdings Ltd (MEHL) и Myanmar Economic Corporation (MEC), которые в ЕС считают причастными к поддержке "военной хунты".Главы МИД стран Евросоюза 22 марта утвердили введение санкций в отношении 11 физлиц, причастных к военному перевороту и преследованиям протестующих в Мьянме, включая главнокомандующего Мин Аунг Хлаинга и заместителя главнокомандующего Со Вина. Еще одним фигурантом тогда стал новый глава избирательной комиссии. Санкции включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов.Вооружённые силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года в пользу правившей тогда партии и нежеланием гражданских властей её расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. Позднее официальный представитель военных властей назвал другой предполагаемый срок проведения выборов: в течение двух лет.Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув свои рабочие места.

https://ria.ru/20210322/myanma-1602323614.html

https://ria.ru/20210412/myanma-1727968505.html

мьянма

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет ес, евросоюз, мьянма, в мире