https://ria.ru/20210419/moskalkova-1728937236.html

"Единая Россия" поддержит кандидатуру Москальковой на пост омбудсмена

"Единая Россия" поддержит кандидатуру Москальковой на пост омбудсмена

Фракция "Единая Россия" поддержит внесенную президентом РФ кандидатуру Татьяны Москальковой на пост омбудсмена в РФ. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T14:22

2021-04-19T14:22

2021-04-19T15:43

татьяна москалькова

единая россия

сергей неверов

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Фракция "Единая Россия" поддержит внесенную президентом РФ кандидатуру Татьяны Москальковой на пост омбудсмена в РФ."С учетом состоявшегося обсуждения предлагается поддержать внесенную президентом кандидатуру Москальковой на должность уполномоченного по правам человека в РФ", - заявил Неверов в ходе заседания президиума фракции в понедельник.Как рассказал журналистам первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев, с Москальковой у фракции выстроились "очень добрые деловые отношения". "По запросам депутатов нашей фракции Татьяна Николаевна как уполномоченный по правам человека решила значительное количество вопросов и проблем, защитив права наших граждан, в том числе находящихся за рубежом", - отметил Исаев.Депутат ГД Дмитрий Вяткин, в свою очередь, добавил, что усилия уполномоченных по правам человека в России и сопредельных государствах "дают свои результаты". "Когда есть возможность напрямую выходить на ведомства внутри государства, на глав государства и решать вопросы международного уровня. Все иные международные институты пресловутые, в том числе европейские, не показывают даже близко такой эффективности, какую показывает сотрудничество уполномоченных по правам человека, в частности, даже в рамках евразийской интеграции", - подчеркнул Вяткин.Ранее Совет ГД принял решение рассмотреть на пленарном заседании 22 апреля вопрос о переназначении Москальковой на должность уполномоченного по правам человека в РФ.

https://ria.ru/20210406/pensiya-1727028919.html

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татьяна москалькова, единая россия, сергей неверов