"Единая Россия" поддержит кандидатуру Москальковой на пост омбудсмена
14:22 19.04.2021 (обновлено: 15:43 19.04.2021)
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Фракция "Единая Россия" поддержит внесенную президентом РФ кандидатуру Татьяны Москальковой на пост омбудсмена в РФ.
"С учетом состоявшегося обсуждения предлагается поддержать внесенную президентом кандидатуру Москальковой на должность уполномоченного по правам человека в РФ", - заявил Неверов в ходе заседания президиума фракции в понедельник.
Как рассказал журналистам первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев, с Москальковой у фракции выстроились "очень добрые деловые отношения". "По запросам депутатов нашей фракции Татьяна Николаевна как уполномоченный по правам человека решила значительное количество вопросов и проблем, защитив права наших граждан, в том числе находящихся за рубежом", - отметил Исаев.
Депутат ГД Дмитрий Вяткин, в свою очередь, добавил, что усилия уполномоченных по правам человека в России и сопредельных государствах "дают свои результаты". "Когда есть возможность напрямую выходить на ведомства внутри государства, на глав государства и решать вопросы международного уровня. Все иные международные институты пресловутые, в том числе европейские, не показывают даже близко такой эффективности, какую показывает сотрудничество уполномоченных по правам человека, в частности, даже в рамках евразийской интеграции", - подчеркнул Вяткин.
Ранее Совет ГД принял решение рассмотреть на пленарном заседании 22 апреля вопрос о переназначении Москальковой на должность уполномоченного по правам человека в РФ.