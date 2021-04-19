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"Единая Россия" поддержит кандидатуру Москальковой на пост омбудсмена
"Единая Россия" поддержит кандидатуру Москальковой на пост омбудсмена
Фракция "Единая Россия" поддержит внесенную президентом РФ кандидатуру Татьяны Москальковой на пост омбудсмена в РФ. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T14:22
2021-04-19T15:43
татьяна москалькова
единая россия
сергей неверов
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Фракция "Единая Россия" поддержит внесенную президентом РФ кандидатуру Татьяны Москальковой на пост омбудсмена в РФ."С учетом состоявшегося обсуждения предлагается поддержать внесенную президентом кандидатуру Москальковой на должность уполномоченного по правам человека в РФ", - заявил Неверов в ходе заседания президиума фракции в понедельник.Как рассказал журналистам первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев, с Москальковой у фракции выстроились "очень добрые деловые отношения". "По запросам депутатов нашей фракции Татьяна Николаевна как уполномоченный по правам человека решила значительное количество вопросов и проблем, защитив права наших граждан, в том числе находящихся за рубежом", - отметил Исаев.Депутат ГД Дмитрий Вяткин, в свою очередь, добавил, что усилия уполномоченных по правам человека в России и сопредельных государствах "дают свои результаты". "Когда есть возможность напрямую выходить на ведомства внутри государства, на глав государства и решать вопросы международного уровня. Все иные международные институты пресловутые, в том числе европейские, не показывают даже близко такой эффективности, какую показывает сотрудничество уполномоченных по правам человека, в частности, даже в рамках евразийской интеграции", - подчеркнул Вяткин.Ранее Совет ГД принял решение рассмотреть на пленарном заседании 22 апреля вопрос о переназначении Москальковой на должность уполномоченного по правам человека в РФ.
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татьяна москалькова, единая россия, сергей неверов

"Единая Россия" поддержит кандидатуру Москальковой на пост омбудсмена

14:22 19.04.2021 (обновлено: 15:43 19.04.2021)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
 Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Фракция "Единая Россия" поддержит внесенную президентом РФ кандидатуру Татьяны Москальковой на пост омбудсмена в РФ.
"С учетом состоявшегося обсуждения предлагается поддержать внесенную президентом кандидатуру Москальковой на должность уполномоченного по правам человека в РФ", - заявил Неверов в ходе заседания президиума фракции в понедельник.
Как рассказал журналистам первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев, с Москальковой у фракции выстроились "очень добрые деловые отношения". "По запросам депутатов нашей фракции Татьяна Николаевна как уполномоченный по правам человека решила значительное количество вопросов и проблем, защитив права наших граждан, в том числе находящихся за рубежом", - отметил Исаев.
Депутат ГД Дмитрий Вяткин, в свою очередь, добавил, что усилия уполномоченных по правам человека в России и сопредельных государствах "дают свои результаты". "Когда есть возможность напрямую выходить на ведомства внутри государства, на глав государства и решать вопросы международного уровня. Все иные международные институты пресловутые, в том числе европейские, не показывают даже близко такой эффективности, какую показывает сотрудничество уполномоченных по правам человека, в частности, даже в рамках евразийской интеграции", - подчеркнул Вяткин.
Ранее Совет ГД принял решение рассмотреть на пленарном заседании 22 апреля вопрос о переназначении Москальковой на должность уполномоченного по правам человека в РФ.
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