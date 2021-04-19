https://ria.ru/20210419/moshennichestvo-1728877939.html
Прокуратура Москвы предупредила о новых способах мошенничества
Прокуратура Москвы предупредила о новых способах мошенничества
Прокуратура Москвы заявила об участившихся случаях кибермошенничеств и предупредила о новых видах афер с использованием фейковых сайтов банков. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T09:29
2021-04-19T09:29
2021-04-19T10:26
москва
технологии
общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Прокуратура Москвы заявила об участившихся случаях кибермошенничеств и предупредила о новых видах афер с использованием фейковых сайтов банков."Участились случаи неправомерного доступа мошенников к онлайн-банку, когда те под видом сотрудников кредитных учреждений звонят жертвам либо присылают сообщение якобы от имени банка. При этом гражданам предлагается оформить вклад под высокий процент. Злоумышленники направляют жертве ссылку на поддельную страницу аутентификации онлайн-банка, которая дублирует официальный сайт банка, где также требуется ввести логин и пароль", - сообщает пресс-служба ведомства.В прокуратуре уточнили, что также встречаются случаи хищения денег под видом комиссий или страховок, которые якобы необходимы для получения банковских услуг на выгодных условиях.По информации ведомства, в первом квартале этого года в Москве было совершено 14,7 тысячи преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, что на 38% больше, чем в первом квартале прошлого года.Прокуратура Москвы призвала граждан быть бдительными, не сообщать никому данные банковской карты, счета и код безопасности, не использовать сомнительные ссылки на фиктивные сайты банков, не вводить там свои персональные данные аутентификации и не переводить деньги, даже если лица представляются сотрудниками кредитных организаций или правоохранительных органов.
https://ria.ru/20210414/moshenniki-1728172583.html
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москва, технологии, общество
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости.
Прокуратура Москвы
заявила об участившихся случаях кибермошенничеств и предупредила о новых видах афер с использованием фейковых сайтов банков.
"Участились случаи неправомерного доступа мошенников к онлайн-банку, когда те под видом сотрудников кредитных учреждений звонят жертвам либо присылают сообщение якобы от имени банка. При этом гражданам предлагается оформить вклад под высокий процент. Злоумышленники направляют жертве ссылку на поддельную страницу аутентификации онлайн-банка, которая дублирует официальный сайт банка, где также требуется ввести логин и пароль", - сообщает пресс-служба ведомства.
В прокуратуре уточнили, что также встречаются случаи хищения денег под видом комиссий или страховок, которые якобы необходимы для получения банковских услуг на выгодных условиях.
По информации ведомства, в первом квартале этого года в Москве было совершено 14,7 тысячи преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, что на 38% больше, чем в первом квартале прошлого года.
Прокуратура Москвы призвала граждан быть бдительными, не сообщать никому данные банковской карты, счета и код безопасности, не использовать сомнительные ссылки на фиктивные сайты банков, не вводить там свои персональные данные аутентификации и не переводить деньги, даже если лица представляются сотрудниками кредитных организаций или правоохранительных органов.