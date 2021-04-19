https://ria.ru/20210419/mosgorsud-1728903626.html

В Мосгорсуд поступил иск о признании ФБК* экстремистской организацией

В Мосгорсуд поступил иск о признании ФБК* экстремистской организацией

Мосгорсуд зарегистрировал иск столичной прокуратуры о признании "Фонда борьбы с коррупцией"* экстремистской организацией, сообщили РИА Новости в понедельник в... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T11:59

2021-04-19T11:59

2021-04-19T12:05

россия

ульяна солопова

московский городской суд

фонд борьбы с коррупцией

происшествия

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Мосгорсуд зарегистрировал иск столичной прокуратуры о признании "Фонда борьбы с коррупцией"* экстремистской организацией, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе суда."В Московском городском суде зарегистрирован иск Прокуратуры города Москвы к Некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией"*, Некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан"*, общественному движению "Штабы Навального" о признании организаций экстремистскими", - заявила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.Пока решение о его принятии к производству не принято, дата рассмотрения не назначена.По словам опрошенных РИА Новости экспертов, такой статус сделает работу этих НКО в России невозможной, будет запрещена вся символика, а СМИ при упоминании таких организаций должны будут подчеркивать, что они запрещены.Уголовная ответственность в таком случае будет грозить не только организаторам НКО, но и рядовым участникам и жертвователям.Сейчас в списке запрещенных экстремистских организаций (реестр ведет Минюст) значатся 83 объединения общественного и религиозного толка. Среди них "Национал-большевистская партия"** и различные политические объединения, но большинство составляют радикальные неоязыческие, христианские и исламистские организации и многочисленные ячейки "Свидетелей Иеговы"**.Также представлены объединения неонацистов и футбольных фанатов, а также организация "Союз славянских сил Руси"**, она же СССР**, делавшая заявления о том, что Россия якобы не легитимна как государство и потому ее законы можно не соблюдать.*Некоммерческие организации, выполняющие функции иноагента.** Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210416/zelenskiy-1728604394.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210419/gosduma-1728871139.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ульяна солопова, московский городской суд, фонд борьбы с коррупцией, происшествия