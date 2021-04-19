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https://ria.ru/20210419/mosgorsud-1728903626.html
В Мосгорсуд поступил иск о признании ФБК* экстремистской организацией
В Мосгорсуд поступил иск о признании ФБК* экстремистской организацией
Мосгорсуд зарегистрировал иск столичной прокуратуры о признании "Фонда борьбы с коррупцией"* экстремистской организацией, сообщили РИА Новости в понедельник в... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T11:59
2021-04-19T12:05
россия
ульяна солопова
московский городской суд
фонд борьбы с коррупцией
происшествия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Мосгорсуд зарегистрировал иск столичной прокуратуры о признании "Фонда борьбы с коррупцией"* экстремистской организацией, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе суда."В Московском городском суде зарегистрирован иск Прокуратуры города Москвы к Некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией"*, Некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан"*, общественному движению "Штабы Навального" о признании организаций экстремистскими", - заявила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.Пока решение о его принятии к производству не принято, дата рассмотрения не назначена.По словам опрошенных РИА Новости экспертов, такой статус сделает работу этих НКО в России невозможной, будет запрещена вся символика, а СМИ при упоминании таких организаций должны будут подчеркивать, что они запрещены.Уголовная ответственность в таком случае будет грозить не только организаторам НКО, но и рядовым участникам и жертвователям.Сейчас в списке запрещенных экстремистских организаций (реестр ведет Минюст) значатся 83 объединения общественного и религиозного толка. Среди них "Национал-большевистская партия"** и различные политические объединения, но большинство составляют радикальные неоязыческие, христианские и исламистские организации и многочисленные ячейки "Свидетелей Иеговы"**.Также представлены объединения неонацистов и футбольных фанатов, а также организация "Союз славянских сил Руси"**, она же СССР**, делавшая заявления о том, что Россия якобы не легитимна как государство и потому ее законы можно не соблюдать.*Некоммерческие организации, выполняющие функции иноагента.** Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210416/zelenskiy-1728604394.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210419/gosduma-1728871139.html
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россия, ульяна солопова, московский городской суд, фонд борьбы с коррупцией, происшествия

В Мосгорсуд поступил иск о признании ФБК* экстремистской организацией

11:59 19.04.2021 (обновлено: 12:05 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Мосгорсуд зарегистрировал иск столичной прокуратуры о признании "Фонда борьбы с коррупцией"* экстремистской организацией, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе суда.
Московском городском суде зарегистрирован иск Прокуратуры города Москвы к Некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией"*, Некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан"*, общественному движению "Штабы Навального" о признании организаций экстремистскими", - заявила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
Оператор Фонда борьбы с коррупцией Павел Зеленский в Пресненском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 15:48
Оператору ФБК* Зеленскому дали два года за призывы к экстремизму
Пока решение о его принятии к производству не принято, дата рассмотрения не назначена.
По словам опрошенных РИА Новости экспертов, такой статус сделает работу этих НКО в России невозможной, будет запрещена вся символика, а СМИ при упоминании таких организаций должны будут подчеркивать, что они запрещены.
Уголовная ответственность в таком случае будет грозить не только организаторам НКО, но и рядовым участникам и жертвователям.
Сейчас в списке запрещенных экстремистских организаций (реестр ведет Минюст) значатся 83 объединения общественного и религиозного толка. Среди них "Национал-большевистская партия"** и различные политические объединения, но большинство составляют радикальные неоязыческие, христианские и исламистские организации и многочисленные ячейки "Свидетелей Иеговы"**.
Также представлены объединения неонацистов и футбольных фанатов, а также организация "Союз славянских сил Руси"**, она же СССР**, делавшая заявления о том, что Россия якобы не легитимна как государство и потому ее законы можно не соблюдать.
*Некоммерческие организации, выполняющие функции иноагента.
** Экстремистская организация, запрещенная в России.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
08:06
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РоссияУльяна СолоповаМосковский городской судФонд борьбы с коррупциейПроисшествия
 
 
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