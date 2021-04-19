В Мосгорсуд поступил иск о признании ФБК* экстремистской организацией
11:59 19.04.2021 (обновлено: 12:05 19.04.2021)
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Мосгорсуд зарегистрировал иск столичной прокуратуры о признании "Фонда борьбы с коррупцией"* экстремистской организацией, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе суда.
"В Московском городском суде зарегистрирован иск Прокуратуры города Москвы к Некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией"*, Некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан"*, общественному движению "Штабы Навального" о признании организаций экстремистскими", - заявила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
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Пока решение о его принятии к производству не принято, дата рассмотрения не назначена.
По словам опрошенных РИА Новости экспертов, такой статус сделает работу этих НКО в России невозможной, будет запрещена вся символика, а СМИ при упоминании таких организаций должны будут подчеркивать, что они запрещены.
Уголовная ответственность в таком случае будет грозить не только организаторам НКО, но и рядовым участникам и жертвователям.
Сейчас в списке запрещенных экстремистских организаций (реестр ведет Минюст) значатся 83 объединения общественного и религиозного толка. Среди них "Национал-большевистская партия"** и различные политические объединения, но большинство составляют радикальные неоязыческие, христианские и исламистские организации и многочисленные ячейки "Свидетелей Иеговы"**.
Также представлены объединения неонацистов и футбольных фанатов, а также организация "Союз славянских сил Руси"**, она же СССР**, делавшая заявления о том, что Россия якобы не легитимна как государство и потому ее законы можно не соблюдать.
*Некоммерческие организации, выполняющие функции иноагента.
** Экстремистская организация, запрещенная в России.