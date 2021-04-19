https://ria.ru/20210419/mosbirzha-1728888131.html
Индекс Мосбиржи с утра обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи с утра обновил исторический максимум
Российский рынок акций с утра незначительно меняется по индексу Мосбиржи, однако на старте торгов этот индикатор смог обновить исторический максимум,... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T10:47
2021-04-19T10:47
2021-04-19T10:47
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московская биржа
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российский рынок акций с утра незначительно меняется по индексу Мосбиржи, однако на старте торгов этот индикатор смог обновить исторический максимум, свидетельствуют данные Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи к 10.21 мск снижался на 0,2%, до уровня 3590 пунктов, долларовый индекс РТС - на 0,9% до 1483 пунктов. При этом минутами ранее индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись до 3605,49 пункта.
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