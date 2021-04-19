https://ria.ru/20210419/mosbirzha-1728888131.html

Индекс Мосбиржи с утра обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи с утра обновил исторический максимум

Российский рынок акций с утра незначительно меняется по индексу Мосбиржи, однако на старте торгов этот индикатор смог обновить исторический максимум,... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T10:47

2021-04-19T10:47

2021-04-19T10:47

ртс

московская биржа

экономика

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российский рынок акций с утра незначительно меняется по индексу Мосбиржи, однако на старте торгов этот индикатор смог обновить исторический максимум, свидетельствуют данные Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи к 10.21 мск снижался на 0,2%, до уровня 3590 пунктов, долларовый индекс РТС - на 0,9% до 1483 пунктов. При этом минутами ранее индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись до 3605,49 пункта.

https://ria.ru/20210331/investstrateg-1603551446.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ртс, московская биржа, экономика