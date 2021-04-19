https://ria.ru/20210419/mironov-1728926130.html

Миронов предложил компенсировать расходы россиян на лекарства

Миронов предложил компенсировать расходы россиян на лекарства

Каждый россиянин должен иметь право на бесплатное получение необходимых лекарств независимо от доходов и места проживания, заявил лидер фракции СР Сергей... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T13:31

2021-04-19T13:31

2021-04-19T20:44

сергей миронов

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593821498_0:132:1504:978_1920x0_80_0_0_a8387c7857a15fdf24d27c52df8a5d72.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Каждый россиянин должен иметь право на бесплатное получение необходимых лекарств независимо от доходов и места проживания, заявил лидер фракции СР Сергей Миронов."Мы считаем необходимым добиваться того, что если человек вынужден тратить более 10% от собственных доходов на лекарства, то государство должно эти расходы компенсировать, потому что лекарственное обеспечение сейчас очень хромает", - сказал депутат в понедельник во время парламентских слушаний по вопросам здравоохранения.Он добавил, что многие люди вынуждены тратить все свои деньги на лечение. "Иногда речь действительно идет о жизни и смерти", - подытожил парламентарий.Также Миронов напомнил об аналогичной законодательной инициативе в сфере налогов на услуги ЖКХ, согласно которой семья может тратить на жилищно-коммунальные услуги не более 22% совокупного дохода.

https://ria.ru/20210416/mironov-1728616773.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей миронов, общество