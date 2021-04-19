https://ria.ru/20210419/mironov-1728926130.html
Миронов предложил компенсировать расходы россиян на лекарства
Миронов предложил компенсировать расходы россиян на лекарства
Каждый россиянин должен иметь право на бесплатное получение необходимых лекарств независимо от доходов и места проживания, заявил лидер фракции СР Сергей... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T13:31
2021-04-19T13:31
2021-04-19T20:44
сергей миронов
общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Каждый россиянин должен иметь право на бесплатное получение необходимых лекарств независимо от доходов и места проживания, заявил лидер фракции СР Сергей Миронов."Мы считаем необходимым добиваться того, что если человек вынужден тратить более 10% от собственных доходов на лекарства, то государство должно эти расходы компенсировать, потому что лекарственное обеспечение сейчас очень хромает", - сказал депутат в понедельник во время парламентских слушаний по вопросам здравоохранения.Он добавил, что многие люди вынуждены тратить все свои деньги на лечение. "Иногда речь действительно идет о жизни и смерти", - подытожил парламентарий.Также Миронов напомнил об аналогичной законодательной инициативе в сфере налогов на услуги ЖКХ, согласно которой семья может тратить на жилищно-коммунальные услуги не более 22% совокупного дохода.
https://ria.ru/20210416/mironov-1728616773.html
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сергей миронов, общество
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости.
Каждый россиянин должен иметь право на бесплатное получение необходимых лекарств независимо от доходов и места проживания, заявил лидер фракции СР Сергей Миронов
.
"Мы считаем необходимым добиваться того, что если человек вынужден тратить более 10% от собственных доходов на лекарства, то государство должно эти расходы компенсировать, потому что лекарственное обеспечение сейчас очень хромает", - сказал депутат в понедельник во время парламентских слушаний по вопросам здравоохранения.
Он добавил, что многие люди вынуждены тратить все свои деньги на лечение. "Иногда речь действительно идет о жизни и смерти", - подытожил парламентарий.
Также Миронов напомнил об аналогичной законодательной инициативе в сфере налогов на услуги ЖКХ, согласно которой семья может тратить на жилищно-коммунальные услуги не более 22% совокупного дохода.