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Миронов предложил компенсировать расходы россиян на лекарства
Миронов предложил компенсировать расходы россиян на лекарства
Каждый россиянин должен иметь право на бесплатное получение необходимых лекарств независимо от доходов и места проживания, заявил лидер фракции СР Сергей... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T13:31
2021-04-19T20:44
сергей миронов
общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Каждый россиянин должен иметь право на бесплатное получение необходимых лекарств независимо от доходов и места проживания, заявил лидер фракции СР Сергей Миронов."Мы считаем необходимым добиваться того, что если человек вынужден тратить более 10% от собственных доходов на лекарства, то государство должно эти расходы компенсировать, потому что лекарственное обеспечение сейчас очень хромает", - сказал депутат в понедельник во время парламентских слушаний по вопросам здравоохранения.Он добавил, что многие люди вынуждены тратить все свои деньги на лечение. "Иногда речь действительно идет о жизни и смерти", - подытожил парламентарий.Также Миронов напомнил об аналогичной законодательной инициативе в сфере налогов на услуги ЖКХ, согласно которой семья может тратить на жилищно-коммунальные услуги не более 22% совокупного дохода.
https://ria.ru/20210416/mironov-1728616773.html
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сергей миронов, общество

Миронов предложил компенсировать расходы россиян на лекарства

13:31 19.04.2021 (обновлено: 20:44 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Каждый россиянин должен иметь право на бесплатное получение необходимых лекарств независимо от доходов и места проживания, заявил лидер фракции СР Сергей Миронов.
"Мы считаем необходимым добиваться того, что если человек вынужден тратить более 10% от собственных доходов на лекарства, то государство должно эти расходы компенсировать, потому что лекарственное обеспечение сейчас очень хромает", - сказал депутат в понедельник во время парламентских слушаний по вопросам здравоохранения.
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Он добавил, что многие люди вынуждены тратить все свои деньги на лечение. "Иногда речь действительно идет о жизни и смерти", - подытожил парламентарий.
Также Миронов напомнил об аналогичной законодательной инициативе в сфере налогов на услуги ЖКХ, согласно которой семья может тратить на жилищно-коммунальные услуги не более 22% совокупного дохода.
 
Сергей МироновОбщество
 
 
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