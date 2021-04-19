https://ria.ru/20210419/maldivy-1728920173.html

Мальдивы упростили правила въезда в страну, но пока не для россиян

Мальдивы упростили правила въезда в страну, но пока не для россиян

Власти Мальдивских островов пересмотрели требования по въезду иностранцев, с 20 апреля вакцинированные путешественники могут не предоставлять отрицательный... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T13:45

2021-04-19T13:45

2021-04-19T13:45

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Власти Мальдивских островов пересмотрели требования по въезду иностранцев, с 20 апреля вакцинированные путешественники могут не предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, но на россиян новое правило пока не распространяется, сообщает АТОР."Зарубежные гости, приезжающие на Мальдивы (включая туристов), которые получили две дозы вакцины против COVID-19 (одобренной ВОЗ) за две недели до поездки, теперь освобождаются от обязательного ПЦР-тестирования перед прибытием и не нуждаются в прохождении карантина", – сказано в циркуляре министерства туризма Мальдивских островов.Российская вакцина "Спутник V" пока не значится в списках одобренных ВОЗ, но ее признание находится на финальной стадии.Таким образом, на сегодняшний день для российских туристов правила въезда на Мальдивы не меняются, даже для привитых. Всем гостям, исключая детей до года, необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест на английском языке, сделанный не ранее чем за 96 часов до прилета. В течение 24 часов до прибытия в аэропорт Мале путешественники обязаны загрузить на сайт иммиграционной службы декларацию о состоянии здоровья.После того как анкета заполнена, турист получает персональный QR-код, который необходимо сохранить для предъявления в аэропорту. Он действует 24 часа.Информация о том, какие изменения произойдут относительно существующих требований к въезду, поступит на днях.

https://ria.ru/20210412/maldivy-1599488394.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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