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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210419/maldivy-1728920173.html
Мальдивы упростили правила въезда в страну, но пока не для россиян
Мальдивы упростили правила въезда в страну, но пока не для россиян
Власти Мальдивских островов пересмотрели требования по въезду иностранцев, с 20 апреля вакцинированные путешественники могут не предоставлять отрицательный... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T13:45
2021-04-19T13:45
туризм
вакцина "спутник v"
куда можно лететь
отдых на море
куда поехать
туризм
туристы
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Власти Мальдивских островов пересмотрели требования по въезду иностранцев, с 20 апреля вакцинированные путешественники могут не предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, но на россиян новое правило пока не распространяется, сообщает АТОР."Зарубежные гости, приезжающие на Мальдивы (включая туристов), которые получили две дозы вакцины против COVID-19 (одобренной ВОЗ) за две недели до поездки, теперь освобождаются от обязательного ПЦР-тестирования перед прибытием и не нуждаются в прохождении карантина", – сказано в циркуляре министерства туризма Мальдивских островов.Российская вакцина "Спутник V" пока не значится в списках одобренных ВОЗ, но ее признание находится на финальной стадии.Таким образом, на сегодняшний день для российских туристов правила въезда на Мальдивы не меняются, даже для привитых. Всем гостям, исключая детей до года, необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест на английском языке, сделанный не ранее чем за 96 часов до прилета. В течение 24 часов до прибытия в аэропорт Мале путешественники обязаны загрузить на сайт иммиграционной службы декларацию о состоянии здоровья.После того как анкета заполнена, турист получает персональный QR-код, который необходимо сохранить для предъявления в аэропорту. Он действует 24 часа.Информация о том, какие изменения произойдут относительно существующих требований к въезду, поступит на днях.
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Мальдивы упростили правила въезда в страну, но пока не для россиян

13:45 19.04.2021
 
© РИА Новости / Анастасия МельниковаМальдивские острова
Мальдивские острова - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Власти Мальдивских островов пересмотрели требования по въезду иностранцев, с 20 апреля вакцинированные путешественники могут не предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, но на россиян новое правило пока не распространяется, сообщает АТОР.
"Зарубежные гости, приезжающие на Мальдивы (включая туристов), которые получили две дозы вакцины против COVID-19 (одобренной ВОЗ) за две недели до поездки, теперь освобождаются от обязательного ПЦР-тестирования перед прибытием и не нуждаются в прохождении карантина", – сказано в циркуляре министерства туризма Мальдивских островов.
Российская вакцина "Спутник V" пока не значится в списках одобренных ВОЗ, но ее признание находится на финальной стадии.
Таким образом, на сегодняшний день для российских туристов правила въезда на Мальдивы не меняются, даже для привитых. Всем гостям, исключая детей до года, необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест на английском языке, сделанный не ранее чем за 96 часов до прилета.
В течение 24 часов до прибытия в аэропорт Мале путешественники обязаны загрузить на сайт иммиграционной службы декларацию о состоянии здоровья.
После того как анкета заполнена, турист получает персональный QR-код, который необходимо сохранить для предъявления в аэропорту. Он действует 24 часа.
Информация о том, какие изменения произойдут относительно существующих требований к въезду, поступит на днях.
Мальдивские острова - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 08:00Туризм
Счастье на Мальдивах. Что нужно знать перед поездкой на острова
 
ТуризмВакцина "Спутник V"куда можно лететьотдых на морекуда поехатьТуризмтуристыАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмВОЗМалеМальдивы
 
 
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