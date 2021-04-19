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В ЛНР заявили об одном нарушении перемирия силовиками за сутки
В ЛНР заявили об одном нарушении перемирия силовиками за сутки
Украинские силовики один раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T08:32
2021-04-19T08:32
сцкк
луганская народная республика
донецкая народная республика
оон
украина
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ЛУГАНСК, 19 апр - РИА Новости. Украинские силовики один раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявляли, что 17 апреля украинские силовики один раз нарушили режим тишины."За истекшие сутки, 18 апреля... зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", - сказал представитель ЛНР.По данным представительства ЛНР в СЦКК, украинские силовики вели огонь из гранатомета по подконтрольному республике населенному пункту Молодежное."Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", - добавил представитель ЛНР в СЦКК.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210419/donetsk-1728872379.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210418/minirovanie-1728794048.html
луганская народная республика
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сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире

В ЛНР заявили об одном нарушении перемирия силовиками за сутки

08:32 19.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЧлены СЦКК в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
Члены СЦКК в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 19 апр - РИА Новости. Украинские силовики один раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявляли, что 17 апреля украинские силовики один раз нарушили режим тишины.
Разбитое окно в жилом доме в Киевском районе Донецка, пострадавшем в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
08:28
ДНР обвинила Украину в минометном обстреле окраин Донецка и Горловки
"За истекшие сутки, 18 апреля... зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", - сказал представитель ЛНР.
По данным представительства ЛНР в СЦКК, украинские силовики вели огонь из гранатомета по подконтрольному республике населенному пункту Молодежное.
"Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", - добавил представитель ЛНР в СЦКК.
Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Разрушения в одном из домов Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
Вчера, 10:51
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